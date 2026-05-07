«Дубай» рассматривает Пабло Ласо и Чуса Матео на должность главного тренера

«Дубай» продолжает поиск тренера и изучает варианты с Пабло Ласо и Чусом Матео.

«Дубай» продолжает поиск главного тренера на следующий сезон и рассматривает сразу несколько кандидатур, включая Пабло Ласо и Чуса Матео, сообщает Basketball Sphere.

Дебютный сезон клуба в Евролиге получился непростым: команда не сумела выйти в плей-ин, несмотря на несколько ярких матчей в концовке регулярного чемпионата. По ходу сезона Юрица Големац покинул пост главного тренера, а его место временно занял Александер Секулич, который будет работать с командой до конца текущего розыгрыша.

При этом «Дубай» уже активно формирует планы на будущее и рассматривает приглашение специалиста с громким именем. Одним из приоритетных вариантов является Пабло Ласо из «Анадолу Эфес», чей контракт действует до 2027 года, однако его дальнейшее пребывание в клубе остается под вопросом.

Также в числе кандидатов значится Чус Матео, что подчеркивает интерес «Дубая» к испанским специалистам и бывшему тренерскому дуэту мадридского «Реала».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Проще написать, кого Дубай не рассматривает на должность главного тренера.)
