  • Колин Каухерд: «Кевин Дюрэнт – как лодка. Два самых счастливых дня – когда покупаешь и когда продаешь»
Колин Каухерд: «Кевин Дюрэнт – как лодка. Два самых счастливых дня – когда покупаешь и когда продаешь»

Колин Каухерд сравнил опыт работы с Дюрэнтом с покупкой лодки.

Обозреватель Колин Каухерд сравнил опыт клубов, в которых играет Кевин Дюрэнт, с покупкой лодки, объяснив, почему игрок, по его мнению, одновременно приносит яркие эмоции и определенные сложности для команд.

«Кевин Дюрэнт – это как покупка лодки. Первый день, когда ты ее покупаешь, и первый день, когда ее продаешь – два самых счастливых дня. Сначала все кажется потрясающим, ты получаешь удовольствие, все отлично. Но потом начинается обслуживание, появляются разочарования. В итоге ты избавляешься от нее и думаешь: да, это было слишком. По сути, весело было лишь пару раз в год», – сказал Каухерд.

Кевин Дюрэнт и Име Удока остаются ключевыми элементами будущего «Хьюстона»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети NBA Base
Отличное сравнение😁
браво Колин
Это даже не лодка. Это яхта под названием Победа. Правда первые 2 буквы постоянно отваливаются.
Ответ mold-cel
Это даже не лодка. Это яхта под названием Победа. Правда первые 2 буквы постоянно отваливаются.
Первая отвалилась после первого чемпионства с ГСВ, вторая - после второго.
настолько хорошо, что орали всей маршруткой
Ребе, я больше не могу, у меня 10 детей,мы все живем в одной комнате,денег нет,дома грязь,вонь,дети орут,толкаются,грязные пеленки везде..."
- Купи козу
- Какую козу?Зачем?Как я ее в квартиру возьму!??
- Купи козу

Через неделю приходит к ребе,тот его спрашивает "Ну, как жизнь"?
"Еще хуже,эта коза в однокомнатной квартире в 10 детьми,везде срет,все ломает,рвет,всех бодает,дети на ней скачут,бесятся,вонь везде стоит ..."
- Продай козу

Через неделю приходит еврей к раввину и говорит "Боже,ребе,как мне хорошо...."
Ответ Jerry Rodrogha
Класс! Попал в самую точку. И не поспоришь.
А ГСВ - роскошная яхта, которая однажды взяла на буксир эту лодку)
Кто-то покупал лодку? Это действительно так?
Если брать часть карьеры после ГСВ, то сравнение имеет право на жизнь.
Жестко !!! 💪🏽😂
