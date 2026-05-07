Колин Каухерд: «Кевин Дюрэнт – как лодка. Два самых счастливых дня – когда покупаешь и когда продаешь»

Колин Каухерд сравнил опыт работы с Дюрэнтом с покупкой лодки.

Обозреватель Колин Каухерд сравнил опыт клубов, в которых играет Кевин Дюрэнт, с покупкой лодки, объяснив, почему игрок, по его мнению, одновременно приносит яркие эмоции и определенные сложности для команд.

«Кевин Дюрэнт – это как покупка лодки. Первый день, когда ты ее покупаешь, и первый день, когда ее продаешь – два самых счастливых дня. Сначала все кажется потрясающим, ты получаешь удовольствие, все отлично. Но потом начинается обслуживание, появляются разочарования. В итоге ты избавляешься от нее и думаешь: да, это было слишком. По сути, весело было лишь пару раз в год», – сказал Каухерд.

