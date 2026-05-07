Шарунас Ясикявичюс о поражении от «Жальгириса»: «Мы выглядели как любительская команда»

Ясикявичюс о поражении от «Жальгириса»: Мы выглядели как любительская команда.

Главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс резко раскритиковал игру своей команды после поражения от «Жальгириса » (78:81) в третьем матче серии плей-офф Евролиги.

«Возможно, мы не до конца поняли нашу философию защиты. Вчера я уже был раздражен вопросами в аэропорту о том, позволяем ли мы сопернику бросать трехочковые, – потому что мы этого не позволяем. В каких‑то ситуациях можно дать чуть больше времени, но сегодня мы действительно выглядели как любительская команда. Как будто «Жальгирис» приехал в Йонаву, а там им просто разрешили спокойно бросать из-за дуги.

Поздравляю Томаса (Масюлиса) и «Жальгирис». Думаю, на протяжении всех 40 минут они были более стабильной командой. Мы хорошо начали матч, особенно в нападении, но потом не смогли сохранить этот уровень, а в защите выглядели плохо всю игру», – сказал Ясикявичюс на послематчевой пресс-конференции.

Поражение сократило преимущество «Фенербахче » в серии до счета 2-1. Четвертая игра пройдет в Каунасе в пятницу.