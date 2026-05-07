Евгений Воронов: «Когда приходят молодые игроки, у меня всегда есть драйв доказать, что это мое место»

Самый возрастной игрок Лиги ВТБ рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру.

Защитник МБА-МАИ Евгений Воронов, которому 7 мая исполнилось 40 лет, рассказал о своей мотивации продолжать карьеру в статусе самого возрастного игрока Единой лиги ВТБ.

«Я не люблю проигрывать ни в настольные игры детям, ни когда выхожу поиграть в футбол или баскетбол. Мне очень трудно поддаваться. Когда приходят молодые ребята или подписывают игроков на мои позиции, у меня всегда есть внутренний драйв доказать, что это мое место и меня рано списывать со счетов», – сказал Воронов в интервью «Матч ТВ».

В прошедшем регулярном сезоне ветеран сыграл 31 матч, набирая в среднем 5,8 очка, 1,9 подбора и 1,5 передачи за 18 минут на площадке.