Евгений Воронов: «Когда приходят молодые игроки, у меня всегда есть драйв доказать, что это мое место»
Самый возрастной игрок Лиги ВТБ рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру.
Защитник МБА-МАИ Евгений Воронов, которому 7 мая исполнилось 40 лет, рассказал о своей мотивации продолжать карьеру в статусе самого возрастного игрока Единой лиги ВТБ.
«Я не люблю проигрывать ни в настольные игры детям, ни когда выхожу поиграть в футбол или баскетбол. Мне очень трудно поддаваться. Когда приходят молодые ребята или подписывают игроков на мои позиции, у меня всегда есть внутренний драйв доказать, что это мое место и меня рано списывать со счетов», – сказал Воронов в интервью «Матч ТВ».
В прошедшем регулярном сезоне ветеран сыграл 31 матч, набирая в среднем 5,8 очка, 1,9 подбора и 1,5 передачи за 18 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Матч ТВ
Женя до сих пор погоды не портит. Крепкого здоровья!
