Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович и генменеджер Бобби Уэбстер должны получить новые контракты в ближайшие недели

«Рэпторс» сохранят лидеров своей организации.

«Торонто» вышел в плей-офф и сумел довести серию с «Кливлендом» до 7-го матча. По сообщению репортера Майкла Грэйнджа, клуб намерен продолжать работу организации в том же направлении и сохранить ее ключевые лица.

У главного тренера Дарко Раяковича и генменеджера Бобби Уэбстера осталось по последнему году в текущих контрактах. Ожидается, что специалисты подпишут новые соглашения в ближайшие недели.

«Нельзя оставлять тренера и генменеджера в подвешенном состоянии на последний год в контракте, не после сезона с плей-офф», – поделился источник в клубе.

«Все случится тогда, когда случится. Но точно случится», – рассказал другой.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportsnet.ca
