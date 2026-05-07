Майк Джеймс получил 3-матчевую дисквалификацию в чемпионате Франции и пропустит финал «регулярки» и начало плей-офф
Майк Джеймс был отстранен лигой LNB.
«Монако» проведет ближайшие матчи французского чемпионата без разыгрывающего Майка Джеймса. Лига приняла решение о его дисквалификации на 3 матча за неуважительные жесты в адрес судей во встрече с «Виллербаном».
Джеймс пропустит важную игру с «Парижем», финал «регулярки» с «Булазаком» и первый матч плей-офф.
У «Монако» большие проблемы с доступностью состава. Дисквалифицирован защитник Жюанн Бегарен. В лазарете находятся форварды Альфа Диалло и Никола Миротич и центровой Даниэль Тайс. Разыгрывающему Мэттью Стразелю может также помешать выйти на площадку ушиб ребер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
