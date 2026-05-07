Педро Мартинес о совместном удалении с Эргином Атаманом: «Не хотел, чтобы он влиял на игру так, как в первых двух матчах»
Педро Мартинес прокомментировал ситуацию в игре с «Панатинаикосом».
«Валенсия» сумела продлить серию с «Панатинаикосом» (1-2), победив в гостях (91:87). Оба главных тренера – Педро Мартинес и Эргин Атаман – были удалены в третьей четверти после перепалки на площадке.
«Победа с оттенком горечи, из-за удаления. Мы устали от того, что в двух матчах на нашей площадке Атаман – маэстро в плане контроля – добился технических замечаний для нас в те моменты, когда у нас все складывалось, арбитры меняли свои решения.
Я просто заявил судьям, что это неправильно, что нужно быть справедливыми. Он взбесился, нас удалили.
Никаких комментариев по поводу судейства, просто не хотел, чтобы он влиял на игру так, как в первых двух матчах», – заявил Мартинес в интервью
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Movistar Plus+ Deportes
