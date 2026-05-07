ЦСКА сообщил о новых контрактах с Никитой Курбановым, Семеном Антоновым и Антоном Астапковичем

ЦСКА продлил сотрудничество со своими ветеранами.

ЦСКА объявил о подписанных соглашениях с форвардами Никитой Курбановым (39 лет, 202 см), Семеном Антоновым (36 лет, 202 см) и Антоном Астапковичем (32 года, 202 см).

Курбанов провел 18 сезонов в команде, на его счету 4,8 очка и 3,8 подбора за 17 минут в среднем в прошедшем чемпионате Лиги ВТБ.

У Антонова 10 сезонов и 4,5 очка (43% из-за дуги) и 2,4 подбора за 15,1 минуты.

Астапкович проводит 6-й год в клубе, в активе 7,7 очка и 3,3 подбора за 21,5 минуты при 35,8% точности трехочковых.

«С большим энтузиазмом воспринял продление контрактов Семена, Никиты и Антона. Искренне рад продолжить работу с игроками, которые за эти годы стали неотъемлемой частью ДНК ЦСКА. Их трудолюбие и высокие моральные качества полностью соответствуют идеалам и идентичности команды. Вместе с Ваней Уховым они представляют наследие этого клуба и продолжение культуры ЦСКА», – прокомментировал подписание главный тренер Андреас Пистиолис.