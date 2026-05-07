ЦСКА сообщил о новых контрактах с Никитой Курбановым, Семеном Антоновым и Антоном Астапковичем
ЦСКА объявил о подписанных соглашениях с форвардами Никитой Курбановым (39 лет, 202 см), Семеном Антоновым (36 лет, 202 см) и Антоном Астапковичем (32 года, 202 см).
Курбанов провел 18 сезонов в команде, на его счету 4,8 очка и 3,8 подбора за 17 минут в среднем в прошедшем чемпионате Лиги ВТБ.
У Антонова 10 сезонов и 4,5 очка (43% из-за дуги) и 2,4 подбора за 15,1 минуты.
Астапкович проводит 6-й год в клубе, в активе 7,7 очка и 3,3 подбора за 21,5 минуты при 35,8% точности трехочковых.
«С большим энтузиазмом воспринял продление контрактов Семена, Никиты и Антона. Искренне рад продолжить работу с игроками, которые за эти годы стали неотъемлемой частью ДНК ЦСКА. Их трудолюбие и высокие моральные качества полностью соответствуют идеалам и идентичности команды. Вместе с Ваней Уховым они представляют наследие этого клуба и продолжение культуры ЦСКА», – прокомментировал подписание главный тренер Андреас Пистиолис.
Уверен, что и в Евролиге был бы до сих пор полезен, а уж про лигу ВТБ и говорить нечего - это оборонец топ-уровня, несмотря на возраст.
Семен - вероятно, среди паспортистов это один из лучших вариантов. Опять же - столько лет в системе, уже часть ЦСКА.
Антон - здесь и сейчас (имею ввиду, ближайшие пару сезонов) он армейцам точно нужен. Понятно, что он не первая опция в атаке, или там не DPOY условно, но вклад в армейские победы вносит заметный.
Короче, я солидарен с Пистиолисом )))
Здорово, что парни переподписались )
Изначально это было понятно, что это крепкий и опытный ролевик без претензий на лидерские места на своей позиции.
Они как раз являются костяком клуба вместе с Ваней Уховым, так что данная новость выглядит абсолютно логичной и ожидаемой без привязки к европейской бане.