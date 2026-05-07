Ажуолас Тубелис помог «Жальгирису» продлить серию с «Фенербахче» и стал MVP 3-х матчей 1/4 плей-офф Евролиги

Евролига назвала MVP третьих матчей 1/4 финала.

Самым ценным игроком 3-х матчей четвертьфинальных серий плей-офф Евролиги стал форвард «Жальгириса » Ажуолас Тубелис . Его клуб продлил серию с «Фенербахче » – 81:78, 1-2.

Тубелис набрал 26 очков, 6 подборов и 2 блок-шота, реализовав 6 из 10 двухочковых, 3 из 4 трехочковых и 5 из 6 штрафных бросков.