Крис Финч о проблемах в игре со «Сперс»: «Слишком много дриблинга, который никуда не ведет»

Крис Финч обозначил проблемы «Миннесоты».

Серия «Тимбервулвз» с «Сан-Антонио» переезжает в Миннеаполис при равном счете после разгромной победы «Сперс».

«Нам надрали зад во всех аспектах игры. В атаке, в защите. Не смогли найти ответы.

Джейден Макдэниэлс был единственной отдушиной. Основная часть его фолов пришлась на моменты, когда он оставался в одиночестве. Мы не сумели ему помочь. Это испортило ему вечер.

Мне не понравилось, как мы справлялись с их сдваиваниями. Их надо сразу разбивать, использовать эти ситуации для движения мяча. А мы в сложные моменты просто занимались дриблингом.

Надо всегда понимать, чего мы пытаемся добиться на площадке. А у нас просто дриблинг и дорога в никуда. Надо разбивать оборону, чтобы прорываться к кольцу.

Меня больше заботят не наши «трешки», а реализация штрафных. Но наше слабое нападение приводит к проблемам в защите от быстрых атак. Наше нападение должно помогать обороне», – заключил главный тренер Крис Финч.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Миннесоты»
Дриблинг в никуда.
Вникудриблинг
