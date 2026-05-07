У Сэма Меррилла («Кливленд») травма задней поверхности бедра, участие во второй игре с «Пистонс» «под вопросом»

Сэм Меррилл может не сыграть против «Детройта».

Защитник Сэм Меррилл был частью основной ротации «Кавальерс» в первом раунде плей-офф, набирая 7,6 очка при 37,9% точности из-за дуги за 20,2 минуты в среднем.

В первой встрече с «Детройтом » баскетболист провел 7 минут на площадке в стартовой четверти и выбыл с травмой задней поверхности левого бедра. Его статус на второй матч – «под вопросом».

«Кливленд » уступил в первой встрече и попытается сравнять счет в гостях.

Со стороны «Пистонс» «под сомнением» участие защитника Кевина Хертера , играющего значительно меньшую роль в составе.