У Сэма Меррилла («Кливленд») травма задней поверхности бедра, участие во второй игре с «Пистонс» «под вопросом»
Сэм Меррилл может не сыграть против «Детройта».
Защитник Сэм Меррилл был частью основной ротации «Кавальерс» в первом раунде плей-офф, набирая 7,6 очка при 37,9% точности из-за дуги за 20,2 минуты в среднем.
В первой встрече с «Детройтом» баскетболист провел 7 минут на площадке в стартовой четверти и выбыл с травмой задней поверхности левого бедра. Его статус на второй матч – «под вопросом».
«Кливленд» уступил в первой встрече и попытается сравнять счет в гостях.
Со стороны «Пистонс» «под сомнением» участие защитника Кевина Хертера, играющего значительно меньшую роль в составе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
