«Бетсити Парма» стала победителем маркетингового соревнования Единой лиги ВТБ за счет посещаемости и проданных билетов

Лига ВТБ назвала победителя маркетингового чемпионата.

Внутреннее соревнование по маркетингу среди клубов Единой лиги ВТБ завершилось победой «Бетсити Пармы». Она обошла «Зенит» с минимальным преимуществом.

Итоговая четверка:

«Уралмаш » получил награду за экологичность, а также в категории «Организация работы со зрителями в день матча».

«Маркетинговый чемпионат – это отдельное соревнование, за которое Лига платит премиальные и клубы всерьез борются как за вознаграждение, так и за право называться лучшими по маркетингу.

В этом сезоне три клуба – «ПАРМА», «Уралмаш» и «Зенит», на равных до последнего матча боролись за победу в маркетинговом чемпионате. В итоге победила «ПАРМА», которая стала лучшим клубом по посещаемости и проданным билетам.

Приятно отметить, что средняя посещаемость матчей Единой Лиги выросла. Это результат стабильной работы клубов и самой Лиги. Нам есть куда стремиться, но мы на правильном пути. Для Лиги важно, что клубы помимо спортивных задач развиваются и в маркетинговом плане: создают качественный продукт для болельщиков, сами зарабатывают на продаже билетов, обращают внимание на экологию и делают баскетбольные матчи важными и интересными событиями для городов и регионов Единой Лиги », – прокомментировала событие гендиректор Илона Корстин.