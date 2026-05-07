  • «Бетсити Парма» стала победителем маркетингового соревнования Единой лиги ВТБ за счет посещаемости и проданных билетов
2

Лига ВТБ назвала победителя маркетингового чемпионата.

Внутреннее соревнование по маркетингу среди клубов Единой лиги ВТБ завершилось победой «Бетсити Пармы». Она обошла «Зенит» с минимальным преимуществом.

Итоговая четверка:

  1. «Бетсити Парма»

  2. «Зенит»

  3. «Уралмаш»

  4. «Локомотив-Кубань».

«Уралмаш» получил награду за экологичность, а также в категории «Организация работы со зрителями в день матча».

«Маркетинговый чемпионат – это отдельное соревнование, за которое Лига платит премиальные и клубы всерьез борются как за вознаграждение, так и за право называться лучшими по маркетингу.

В этом сезоне три клуба – «ПАРМА», «Уралмаш» и «Зенит», на равных до последнего матча боролись за победу в маркетинговом чемпионате. В итоге победила «ПАРМА», которая стала лучшим клубом по посещаемости и проданным билетам.

Приятно отметить, что средняя посещаемость матчей Единой Лиги выросла. Это результат стабильной работы клубов и самой Лиги. Нам есть куда стремиться, но мы на правильном пути. Для Лиги важно, что клубы помимо спортивных задач развиваются и в маркетинговом плане: создают качественный продукт для болельщиков, сами зарабатывают на продаже билетов, обращают внимание на экологию и делают баскетбольные матчи важными и интересными событиями для городов и регионов Единой Лиги», – прокомментировала событие гендиректор Илона Корстин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой лиги ВТБ
где результаты, какие критерии были?
Зенит? Маркетинг? Это же антипродукт
