Болельщики «Сперс» насмешили Энта Эдвардса плакатом со средством против насекомых

Зрители в «Сан-Антонио» посмеялись над Энтони Эдвардсом.

Болельщики принесли плакат со средством против насекомых на второй матч «Сан-Антонио » против «Миннесоты».

Энтони «Ant» (муравей) Эдвардс рассмеялся, заметив его на трибунах. «Сперс» удалось сравнять счет в серии, разгромив соперника с «+38» во второй игре.