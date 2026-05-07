Руди Гобер: «Нас разобрали со всех сторон. Фолы, потери и очки в быстром нападении»

Руди Гобер прокомментировал поражение от «Сперс».

«Миннесота» крупно уступила «Сан-Антонио» во втором гостевом матче (95:133). Центровой Руди Гобер прокомментировал результат встречи.

«Многое надо оценить, многое делать лучше. Надо отвечать в третьей игре.

Они набросились на нас с самого начала, мы отвечали поодиночке, недостаточно жестко.

Наше нападение негативно повлияло на защиту. У них была куча возможностей для быстрых атак в переходе из обороны, это позволило им набрать ход.

Много наших фолов, потерь и их быстрые очки. 33 штрафных.

Нас разобрали со всех сторон. Все просто. Обсуждать особо нечего.

Вембаньяма был агрессивен оба раза. Но сегодня чаще попадал и взял пару дополнительных подборов в нападении в начале встречи. Это его завело», – рассказал центровой.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Миннесоты»
Тут в целом по игре Миньки обсуждать нечего это правда, но насколько же Гобер все таки неуклюж, когда дело касается бросков по кольцу. Да он супер полезен в защите, он может поставить заслон в атаке, сделать подбор, но он не попадает по кольцу имея такой рост, при том что он вообще не бросает дальше чем 0.5 м от кольца. Тут я понимаю чуть чуть Шака когда он гнобит Руди. Сам то он с людьми на плечах данчил и набирал очки.
