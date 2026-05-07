«Они пытаются быковать, надо отвечать». Борьба Стефона Касла и Боунса Хайлэнда за позицию переросла в потасовку
Стефон Касл и Боунс Хайлэнд сцепились в матче второго раунда плей-офф.
Второй матч между «Сперс» и «Тимбервулз» завершился разгромной победой хозяев с разницей в 38 очков.
В 3-й четверти при «+24» напряжение и борьба за позицию между защитниками Стефоном Каслом и Боунсом Хайлэндом привели к короткой стычке. Хайлэнд толкнул Касла после остановки игры, но ситуация разрешилась без последствий.
«Обошелся без технического, но, как показалось, сумел донести свою позицию. В нашей команде никакой мягкости. Надо отвечать, когда такое происходит на площадке, есть ощущение, что они пытаются быковать», – заявил Касл после матча.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тома Орсборна
Нравится мне Касл... Не стал глупые разборки устраивать, но и позицию не отдал.
