«Они пытаются быковать, надо отвечать». Борьба Стефона Касла и Боунса Хайлэнда за позицию переросла в потасовку

Стефон Касл и Боунс Хайлэнд сцепились в матче второго раунда плей-офф.

Второй матч между «Сперс» и «Тимбервулз» завершился разгромной победой хозяев с разницей в 38 очков.

В 3-й четверти при «+24» напряжение и борьба за позицию между защитниками Стефоном Каслом и Боунсом Хайлэндом привели к короткой стычке. Хайлэнд толкнул Касла после остановки игры, но ситуация разрешилась без последствий.

«Обошелся без технического, но, как показалось, сумел донести свою позицию. В нашей команде никакой мягкости. Надо отвечать, когда такое происходит на площадке, есть ощущение, что они пытаются быковать», – заявил Касл после матча.