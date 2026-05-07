Джейлен Браун: «В плей-офф в атаке меня наказывали за движение, которое я делал весь сезон, которым пользуется вся лига»
Защитник «Бостона» Джейлен Браун прокомментировал полученный штраф в 50000 за критику судей.
«Меня могут еще раз штрафануть на 50 тысяч, но должен сказать. Решения арбитров не всегда одинаковы. Меня наказывали фолами в атаке за движение, благодаря которому ШГА возьмет второй титул MVP. Делаю то же самое.
Я не пытаюсь высказать неуважение, подвергать сомнению честность игры. Просто говорю об ощущении несправедливости.
О растущем недовольстве из-за расхождения в регулярном сезоне и плей-офф. Об этом говорят годами.
Решения непостоянны. Это видят все, не только игроки.
Меня много раз наказали за одно движение в атаке, которым я пользовался весь сезон. Которым пользуется вся лига, обычное среди звезд. И я получил фолы в критические моменты. Мы проиграли не поэтому, отлетели от Эмбиида, но это вызывало раздражение.
Понимаю, что судить тяжело. Но всем хотелось бы равномерного отношения.
Сезон окончен, слились Эмбииду, идем дальше», – пожаловался Браун на своем стриме.
Хватит уже плакать, надо было брать серию при 3:1 ☘️
А по факту все это знают и понимают, но лиге пофиг)