  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлен Браун: «В плей-офф в атаке меня наказывали за движение, которое я делал весь сезон, которым пользуется вся лига»
8

Джейлен Браун: «В плей-офф в атаке меня наказывали за движение, которое я делал весь сезон, которым пользуется вся лига»

Джейлен Браун дополнил обсуждение судейства в плей-офф.

Защитник «Бостона» Джейлен Браун прокомментировал полученный штраф в 50000 за критику судей.

«Меня могут еще раз штрафануть на 50 тысяч, но должен сказать. Решения арбитров не всегда одинаковы. Меня наказывали фолами в атаке за движение, благодаря которому ШГА возьмет второй титул MVP. Делаю то же самое.

Я не пытаюсь высказать неуважение, подвергать сомнению честность игры. Просто говорю об ощущении несправедливости.

О растущем недовольстве из-за расхождения в регулярном сезоне и плей-офф. Об этом говорят годами. 

Решения непостоянны. Это видят все, не только игроки. 

Меня много раз наказали за одно движение в атаке, которым я пользовался весь сезон. Которым пользуется вся лига, обычное среди звезд. И я получил фолы в критические моменты. Мы проиграли не поэтому, отлетели от Эмбиида, но это вызывало раздражение.

Понимаю, что судить тяжело. Но всем хотелось бы равномерного отношения.

Сезон окончен, слились Эмбииду, идем дальше», – пожаловался Браун на своем стриме.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Стрим Джейлена Брауна
logoДжейлен Браун
logoНБА плей-офф
судьи
logoШэй Гилджес-Александер
logoДжоэл Эмбиид
logoБостон
logoНБА
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Просто Шэй это продаёт красиво а ты коряво. Ты бы ещё как "Зелёный" из Голден Стейт с ноги заряжал защитнику - прямо во время прохода.
Ответ michaeli
Просто Шэй это продаёт красиво а ты коряво. Ты бы ещё как "Зелёный" из Голден Стейт с ноги заряжал защитнику - прямо во время прохода.
Просто Браун не во вкусе Лысого. А Шэй - его краш. Никакого другого объяснения, почему так беспрецедентно, очевидно и нагло тянут одного чувака, просто нет.
Все так. Плюс надо говорить про фол байтинг плюшевых звёзд.
Ответ Misha_Sapunov
Все так. Плюс надо говорить про фол байтинг плюшевых звёзд.
брауновское движение
Ну слили же не из-за этого. Хотя порой очевидно рукой толкал защитника.
Хватит уже плакать, надо было брать серию при 3:1 ☘️
Лучше бы мне этот полтинник закинул😂
А по факту все это знают и понимают, но лиге пофиг)
Круто, что признаёт, что проиграли не из-за этого.
Не мямли, вы опозорились ведя в серии!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Браун о критике от журналистов за слова о симуляциях Эмбиида: «Кликбейт для прессы – это как флоп в баскетболе»
6 мая, 06:42
Донован Митчелл: «На мне не фиксируют нарушения, когда я прорываюсь к кольцу с контактом»
6 мая, 04:49
Джейлен Браун оштрафован на 50000 долларов за критику судей
6 мая, 04:13
Рекомендуем
Главные новости
Джеймс Харден о критике его игры: «Треп обо мне? Какой такой треп?»
3 минуты назад
Шредер стал корчиться от боли и требовать неспортивный для Дженкинса после попадания в область шеи
6 минут назадВидео
Джей Джей Редик о серии с «Тандер»: «Все время проваливаем последние полторы четверти»
25 минут назад
«Я не могу его выпускать». Редик заменил Эйтона, отдавшего 2 подбора в нападении подряд
27 минут назадВидео
«Уорриорз» намерены продлить контракт с Карри и провести агрессивное межсезонье после договоренности с Керром
35 минут назад
Донован Митчелл стал третьим в истории «Кливленда», кто набрал 35+ очков и 10+ подборов в игре плей-офф
50 минут назадВидео
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» разгромила «Лейкерс» и довела преимущество до 3-0, 35 очков Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Детройт»
55 минут назад
Скип Бэйлесс: «Величайшему» всегда нужен козел отпущения. Теперь им станет Эйтон»
сегодня, 05:02
Эджей Митчелл помог «Оклахоме» разгромить «Лейкерс», установив рекорды карьеры по очкам (24) и передачам (10) в плей-офф
сегодня, 05:00Видео
Легенда рестлинга Рик Флэр о Дончиче: «Получаешь 46 миллионов и не можешь сыграть. Я разочарован»
сегодня, 04:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Эйсес» получили чемпионские перстни за сезон-2025 женской НБА
вчера, 20:59Видео
Чемпионат Франции. «Виллербан» обыграл «Страсбур», «Дижон» победил «Бурк» и другие результаты
вчера, 20:50
ACB. «Мурсия» обыграла «Жирону», «Барселона» победила «Сан-Пабло Бургос»
вчера, 19:40
«Партизан» и «Милан» ведут переговоры с Яном Веселы
вчера, 17:32
«Лучший защищающийся» сезона Евролиги Альфа Диалло может перейти в «Дубай»
вчера, 17:15
Уэртас, Перри, Пантер, Грубан и Шермадини – в праздничной символической пятерке десятилетия Лиги чемпионов
вчера, 16:59Фото
Защитник Маркус Фостер близок к переходу в ПАОК
вчера, 14:57
«Уникаха» продлит контракт с главным тренером Ибоном Наварро на 2 года
вчера, 14:40
«Уникаха» официально отстранила Криса Дуарте на фоне конфликта с главным тренером и офисом клуба
вчера, 14:20
Эргин Атаман после поражения от «Валенсии»: «Впервые за 25-летнюю карьеру я видел такие странные вещи»
вчера, 12:33
Рекомендуем