Энтони Эдвардс: «Сперс» обыграли нас на 40 очков, я бы на их месте точно поверил в себя»

Энтони Эдвардс признал проблему в крупном проигрыше.

«Миннесота » разгромно уступила во втором гостевом матче в Сан-Антонио – 95:133. «Тимбервулвз» удачно справились с началом серии, лишив соперника преимущества домашней площадки, но лидер команды Энтони Эдвардс признал негативный момент.

«Да, они обыграли нас на 40 очков. Я бы точно поверил в себя на их месте.

После победы сказал парням, что гости, сумевшие украсть первый матч, очень часто крупно уступают во втором. Нельзя начинать матч на холостом ходу. С нами это произошло – и мы отлетели с большим счетом», – заключил защитник.