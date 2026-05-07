Энтони Эдвардс: «Сперс» обыграли нас на 40 очков, я бы на их месте точно поверил в себя»
Энтони Эдвардс признал проблему в крупном проигрыше.
«Миннесота» разгромно уступила во втором гостевом матче в Сан-Антонио – 95:133. «Тимбервулвз» удачно справились с началом серии, лишив соперника преимущества домашней площадки, но лидер команды Энтони Эдвардс признал негативный момент.
«Да, они обыграли нас на 40 очков. Я бы точно поверил в себя на их месте.
После победы сказал парням, что гости, сумевшие украсть первый матч, очень часто крупно уступают во втором. Нельзя начинать матч на холостом ходу. С нами это произошло – и мы отлетели с большим счетом», – заключил защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэйна Мура
