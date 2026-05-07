«Больше половины потребностей клуба закрывают частные спонсоры. Это очень круто». Андрей Кириленко подтвердил переход «Владимирских львиц» в Премьер-лигу

Андрей Кириленко подтвердил решение по поводу «Владимирских львиц».

«Владимирские львицы» завоевали бронзу женской Суперлиги и теперь будут выступать в высшем дивизионе.

«Губернатор сказал: «Будем поддерживать команду». Понимаете, мне очень сложно уговаривать его помогать баскетболу, потому что я понимаю прекрасно, что время сложное сейчас, и есть другие приоритеты и у страны, и у региона. Но я рад, что даже в таких условиях находится возможности на спорт обратить внимание, в том числе и на команду “Владимирские львицы».

У многих команд большая часть финансирования — из бюджетов регионов. А во Владимирской области больше половины потребностей клуба закрывают частные спонсоры. Это очень круто.

Мне вообще очень приятно наблюдать за «Владимирскими Львицами», потому что за последние 6 лет обычный любительский коллектив, который начинал с самого-самого простого любительского чемпионата университетского баскетбола, шаг за шагом завоевал право сейчас играть в Премьер-лиге. За 6 лет пройден такой путь, который у некоторых команд занимает десятилетия. А здесь это все выглядело как мгновение», – поделился президент РФБ Андрей Кириленко.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Зебра ТВ»
Подскажите пжлста, а как связаны львицы (самки львов) как животные и Владимирская область?
