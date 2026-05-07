Дуэйн Уэйд: «Посмотрим, удастся ли «Кэвз» изменить взгляд на Восток, у Донована Митчелла есть право считать себя лучшим игроком серии»

Дуэйн Уэйд оптимистично оценивает шансы «Кливленда».

«Кливленд» начал серию с «Детройтом» с гостевого поражения, член Зала славы Дуэйн Уэйд не спешит сбрасывать их со счетов.

«Донован Митчелл уже был в подобных ситуациях, на этом уровне. Уже давно здесь. Он заслужил право считать себя лучшим игроком серии.

На его стороне опыт одного из величайших – Джеймса Хардена. В его возрасте он все еще дает 22+10 и контролирует ход игры. Позволяет Доновану раскрыть свой взрывной атакующий потенциал. Это уже большие проблемы для соперника.

Что дадут Эван Мобли, Джарретт Аллен? Два «больших» с разным стилем игры.

Мы все внимательно следим за ними. Хотим увидеть, чего они добьются. Смогут ли они изменить взгляд публики на Восток? Все очарованы «Детройтом», но как насчет «Кэвз»?» – поделился Уэйд.