Дуэйн Уэйд: «Посмотрим, удастся ли «Кэвз» изменить взгляд на Восток, у Донована Митчелла есть право считать себя лучшим игроком серии»
Дуэйн Уэйд оптимистично оценивает шансы «Кливленда».
«Кливленд» начал серию с «Детройтом» с гостевого поражения, член Зала славы Дуэйн Уэйд не спешит сбрасывать их со счетов.
«Донован Митчелл уже был в подобных ситуациях, на этом уровне. Уже давно здесь. Он заслужил право считать себя лучшим игроком серии.
На его стороне опыт одного из величайших – Джеймса Хардена. В его возрасте он все еще дает 22+10 и контролирует ход игры. Позволяет Доновану раскрыть свой взрывной атакующий потенциал. Это уже большие проблемы для соперника.
Что дадут Эван Мобли, Джарретт Аллен? Два «больших» с разным стилем игры.
Мы все внимательно следим за ними. Хотим увидеть, чего они добьются. Смогут ли они изменить взгляд публики на Восток? Все очарованы «Детройтом», но как насчет «Кэвз»?» – поделился Уэйд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Wy Network by Dwyane Wade
1. Харден неплохо провел первую и вторую игру в серии с Рэпторс. Был терпим в 5. Дальше конечно ужас.
2. Мобли кидает трёшки с процентом чуть ниже 40. И его броски - не самое плохое, что случается с Кэвс.
3. По Митчеллу - я б ещё упомянул его временами феерические решения. Это мрак.
А вообще над первым предложением вашего комментария взоржал. Смех, правда, сквозь слёзы по игре Кэвс...