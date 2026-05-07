  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дуэйн Уэйд: «Посмотрим, удастся ли «Кэвз» изменить взгляд на Восток, у Донована Митчелла есть право считать себя лучшим игроком серии»
5

Дуэйн Уэйд: «Посмотрим, удастся ли «Кэвз» изменить взгляд на Восток, у Донована Митчелла есть право считать себя лучшим игроком серии»

Дуэйн Уэйд оптимистично оценивает шансы «Кливленда».

«Кливленд» начал серию с «Детройтом» с гостевого поражения, член Зала славы Дуэйн Уэйд не спешит сбрасывать их со счетов.

«Донован Митчелл уже был в подобных ситуациях, на этом уровне. Уже давно здесь. Он заслужил право считать себя лучшим игроком серии.

На его стороне опыт одного из величайших – Джеймса Хардена. В его возрасте он все еще дает 22+10 и контролирует ход игры. Позволяет Доновану раскрыть свой взрывной атакующий потенциал. Это уже большие проблемы для соперника.

Что дадут Эван Мобли, Джарретт Аллен? Два «больших» с разным стилем игры.

Мы все внимательно следим за ними. Хотим увидеть, чего они добьются. Смогут ли они изменить взгляд публики на Восток? Все очарованы «Детройтом», но как насчет «Кэвз»?» – поделился Уэйд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Wy Network by Dwyane Wade
logoКливленд
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoЭван Мобли
logoДетройт
logoДуэйн Уэйд
logoДонован Митчелл
logoДжарретт Аллен
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Митчелл пока проводит слабейший плейофф в карьере, по крайней мере индивидуально. Может действительно не свистят на нем фолы в проходах, а может отговорки для бедных. А Харден это просто вредитель, с успехом пока только потери совершает. Мяч получит и стоит на месте по 10 секунд, никакой мысли на площадке не видно, может быть вопросы к тренерским схемам и вообще отношении Аткинсона к Хардену. Ещё чуть-чуть и Аткинсон будет Хардену телефончики стриптизерш искать, настолько первый о втором печется. Ну и сам Аткинсон - сравнять счет и выпустить на площадку Брайанта и Эллиса, которые весь ПО лавку грели, чтобы сразу уйти в минус. Короче, пока слабо верится.
Ответ KakoytoChel
Митчелл пока проводит слабейший плейофф в карьере, по крайней мере индивидуально. Может действительно не свистят на нем фолы в проходах, а может отговорки для бедных. А Харден это просто вредитель, с успехом пока только потери совершает. Мяч получит и стоит на месте по 10 секунд, никакой мысли на площадке не видно, может быть вопросы к тренерским схемам и вообще отношении Аткинсона к Хардену. Ещё чуть-чуть и Аткинсон будет Хардену телефончики стриптизерш искать, настолько первый о втором печется. Ну и сам Аткинсон - сравнять счет и выпустить на площадку Брайанта и Эллиса, которые весь ПО лавку грели, чтобы сразу уйти в минус. Короче, пока слабо верится.
Митчелл просто хоронит Кавс (там где у Хардена не получается, Борода старается как может). Трёхочковые митчел бросает с жутким процентом при этом берёт почти 9 бросков (больше всех в команде) двухочковые тоже при этом берёт 20 бросков за игру. И вообще не отдаёт передачи (у Мобли больше). А ещё когда Мобли себя спасителем трёхочковым назначает - вообще караул
Ответ michaeli
Митчелл просто хоронит Кавс (там где у Хардена не получается, Борода старается как может). Трёхочковые митчел бросает с жутким процентом при этом берёт почти 9 бросков (больше всех в команде) двухочковые тоже при этом берёт 20 бросков за игру. И вообще не отдаёт передачи (у Мобли больше). А ещё когда Мобли себя спасителем трёхочковым назначает - вообще караул
Справедливости ради
1. Харден неплохо провел первую и вторую игру в серии с Рэпторс. Был терпим в 5. Дальше конечно ужас.
2. Мобли кидает трёшки с процентом чуть ниже 40. И его броски - не самое плохое, что случается с Кэвс.
3. По Митчеллу - я б ещё упомянул его временами феерические решения. Это мрак.

А вообще над первым предложением вашего комментария взоржал. Смех, правда, сквозь слёзы по игре Кэвс...
Кэвз еле-еле плюшевое торонто проползли, вообще в них веры нет.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер с Запада о плей-офф Востока: «Одна из этих команд попадет в финал, а остальные три – в беду, их спросят, как они не справились с этими парнями?»
6 мая, 11:06
Осар Томпсон и Макс Струс – авторы лучших моментов игрового дня НБА
6 мая, 06:28Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 24+12 Холмгрена помогли «Оклахоме» обыграть «Лейкерс», «Детройт» справился с «Кливлендом»
6 мая, 06:12
Рекомендуем
Главные новости
Джеймс Харден о критике его игры: «Треп обо мне? Какой такой треп?»
3 минуты назад
Шредер стал корчиться от боли и требовать неспортивный для Дженкинса после попадания в область шеи
6 минут назадВидео
Джей Джей Редик о серии с «Тандер»: «Все время проваливаем последние полторы четверти»
25 минут назад
«Я не могу его выпускать». Редик заменил Эйтона, отдавшего 2 подбора в нападении подряд
27 минут назадВидео
«Уорриорз» намерены продлить контракт с Карри и провести агрессивное межсезонье после договоренности с Керром
35 минут назад
Донован Митчелл стал третьим в истории «Кливленда», кто набрал 35+ очков и 10+ подборов в игре плей-офф
50 минут назадВидео
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» разгромила «Лейкерс» и довела преимущество до 3-0, 35 очков Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Детройт»
55 минут назад
Скип Бэйлесс: «Величайшему» всегда нужен козел отпущения. Теперь им станет Эйтон»
сегодня, 05:02
Эджей Митчелл помог «Оклахоме» разгромить «Лейкерс», установив рекорды карьеры по очкам (24) и передачам (10) в плей-офф
сегодня, 05:00Видео
Легенда рестлинга Рик Флэр о Дончиче: «Получаешь 46 миллионов и не можешь сыграть. Я разочарован»
сегодня, 04:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Эйсес» получили чемпионские перстни за сезон-2025 женской НБА
вчера, 20:59Видео
Чемпионат Франции. «Виллербан» обыграл «Страсбур», «Дижон» победил «Бурк» и другие результаты
вчера, 20:50
ACB. «Мурсия» обыграла «Жирону», «Барселона» победила «Сан-Пабло Бургос»
вчера, 19:40
«Партизан» и «Милан» ведут переговоры с Яном Веселы
вчера, 17:32
«Лучший защищающийся» сезона Евролиги Альфа Диалло может перейти в «Дубай»
вчера, 17:15
Уэртас, Перри, Пантер, Грубан и Шермадини – в праздничной символической пятерке десятилетия Лиги чемпионов
вчера, 16:59Фото
Защитник Маркус Фостер близок к переходу в ПАОК
вчера, 14:57
«Уникаха» продлит контракт с главным тренером Ибоном Наварро на 2 года
вчера, 14:40
«Уникаха» официально отстранила Криса Дуарте на фоне конфликта с главным тренером и офисом клуба
вчера, 14:20
Эргин Атаман после поражения от «Валенсии»: «Впервые за 25-летнюю карьеру я видел такие странные вещи»
вчера, 12:33
Рекомендуем