Карл-Энтони Таунс был близок к трипл-даблу – 20+10+7 в победной игре с «Филадельфией»

Карл-Энтони Таунс ярко провел матч против «Сиксерс».

«Никс» повели 2-0 в серии с «Сиксерс». Второй домашний матч команды закончился со счетом 108:102.

Центровой Карл-Энтони Таунс эфективно провел свое время на паркете. За 27 минут он оформил дабл-дабл – 20 очков, 10 подборов, 7 передач и 1 перехват. Таунс реализовал 6 из 8 бросков с игры, 1 из 1 из-за дуги и 7 из 9 с линии.

Штамповать трипл-даблы в ПО
Ожидание: Йокич
Реальность: Таунс
если бы можно было получить 10 фолов и это считалось бы в статистику триплов, то КЭТ мог бы быть одним из лидеров по трипл-даблам)))
а вообще молодец, в последних играх прям хорош, практически не творит дичи и в меру агрессивен!
after all thaaat
КАТ красавчик в этом плей-офф
