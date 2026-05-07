Виктор Вембаньяма: «Ожидал такого ответа от себя и своих одноклубников. Сегодня система выглядела рабочей»
Виктор Вембаньяма прокомментировал разгром «Миннесоты».
«Сперс» сравняли счет в серии с «Тимбервулвз», победив с разгромными 133:95.
«Ожидал такого ответа от себя и своих одноклубников.
Понравилось, как все помогали друг другу в защите.
Сегодня система выглядела рабочей», – поделился бигмен Виктор Вембаньяма после матча.
На его счету дабл-дабл – 19 очков, 15 подборов, 1 перехват и 2 блок-шота. Француз реализовал 7 из 15 бросков с игры, 2 из 7 из-за дуги и 3 из 3 с линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошо так вдули Волкам, по-домашнему
Схема рабочая, посоны
блокшотов конечно маловато у него в этом матче,на фоне предыдущего.всего два блокшота это ни его уровень.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем