Виктор Вембаньяма: «Ожидал такого ответа от себя и своих одноклубников. Сегодня система выглядела рабочей»

Виктор Вембаньяма прокомментировал разгром «Миннесоты».

«Сперс» сравняли счет в серии с «Тимбервулвз», победив с разгромными 133:95.

«Ожидал такого ответа от себя и своих одноклубников.

Понравилось, как все помогали друг другу в защите.

Сегодня система выглядела рабочей», – поделился бигмен Виктор Вембаньяма после матча.

На его счету дабл-дабл – 19 очков, 15 подборов, 1 перехват и 2 блок-шота. Француз реализовал 7 из 15 бросков с игры, 2 из 7 из-за дуги и 3 из 3 с линии.