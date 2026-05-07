  • «Таунс сделал это с первого раза, Драммонд – 0 из 4». Бигмен «Никс» достал мяч, застрявший за щитом
Таунс одержал моральную победу по ходу матча с «Сиксерс».

В третьей четверти матча «Никс» с «Сиксерс» при счете 74:71 в пользу гостей мяч застрял за щитом. Андре Драммонд несколько раз неудачно попробовал выбить его, Карлу-Энтони Таунсу удалось сделать это с первой попытки.

«Таунс сделал это с первого раза, Драммонд – 0 из 4», – заявил комментатор матча.

«Почти как штрафные», – согласился второй комментатор.

«У них не получалось, а я хотел, чтобы игра продолжилась. У меня пошел бросок, не в курсе, что там происходило», – прокомментировал Таунс эпизод после матча.

Его успех вызвал бурную радость зрителей.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Associated Press
Просто отсылка для всех детей из 90х)) Кто так же не доставал, пока не приходил самый крутой и со словами "учитесь салаги" шёл дальше))
Обычно это было, когда мяч застревал между кольцом и щитом.
Факты)
Дюрен Драммонду- брат, так бывает
Никс приучили своих болельщиков радоваться хотя бы чему-то положительному)
Оби Топпин за Индиану в прошлом году рукой в прыжке доставал - вот это был номер!
С 29 секунды видео - ШАААЛААААААМЭЭЭЭЭЭЭ!:-))
