«Таунс сделал это с первого раза, Драммонд – 0 из 4». Бигмен «Никс» достал мяч, застрявший за щитом

Таунс одержал моральную победу по ходу матча с «Сиксерс».

В третьей четверти матча «Никс» с «Сиксерс» при счете 74:71 в пользу гостей мяч застрял за щитом. Андре Драммонд несколько раз неудачно попробовал выбить его, Карлу-Энтони Таунсу удалось сделать это с первой попытки.

«Таунс сделал это с первого раза, Драммонд – 0 из 4», – заявил комментатор матча.

«Почти как штрафные», – согласился второй комментатор.

«У них не получалось, а я хотел, чтобы игра продолжилась. У меня пошел бросок, не в курсе, что там происходило», – прокомментировал Таунс эпизод после матча.

Его успех вызвал бурную радость зрителей.