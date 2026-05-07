Майк Браун: «Сиксерс» просто уничтожают нас со штрафной линии, надо что-то с этим делать»

Майк Браун прокомментировал свои задачи на следующие матчи серии второго раунда.

«Нью-Йорк» ведет 2-0 в серии с «Сиксерс», однако главный тренер Майк Браун видит существенное пространство для улучшения игры.

«Нам надо что-то делать, потому что они просто уничтожают нас со штрафной линии.

Только два матча, но у них было 34 и 28 сегодня. Это 62. У нас – 17 и 25. 42 и 62. Нам точно надо над этим работать. Мне нужно обратить внимание игроков на эти цифры.

Надеюсь, что ситуация выровняется по ходу серии.

Сложно победить, когда тебя настолько превосходят по штрафным в матче с действительно хорошей командой. Мы оценим все аспекты этого.

3 или 4 фол Таунса, при контакте с Макси. Не понимаю, что является толчком, а что не является. Потому что можно буквально свистеть толчки в каждом владении, если есть такое желание. Нам остается только надеяться, что не все будут свистеть.

Они хороши в этом, особенно Макси. Один из самых быстрых парней в лиге с мячом. Когда видит траекторию, выходит на нее с сотней миль в час.

Когда ты пытаешься развернуться, чтобы идти рядом с ним, ты показываешь плечо и руку. Как только он видит эту руку, тут же влетает в нее и дает арбитрам возможность для свистка», – порассуждал Браун.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
молодец, Браун, все-таки. столько лет в лиге уже, доказывает свою проф.пригодность. вверх-вниз мотает, конечно, но результат дает.
до сих пор чувствую вину, что с подачи старых текстов Панченко думал, что просто бездарь, который выезжает на Леброне.
Ответ F1amberg
Браун конечно тот ещё физрук, но может выведет Никс в финал Востока (если потеряют надолго Ануноби им там ловить будет нечего, могут не пройти и Филу)
Я даже могу подсказать что - не фолить.
