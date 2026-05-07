Ник Нерс об опеке Джейлена Брансона: «В первой игре бросал, как на тренировках. В этот раз защита выше среднего»
Ник Нерс положительно оценил прогресс в обороне.
«Никс» победили во втором матче с «Филадельфией» – 108:102. Разыгрывающий Джейлен Брансон набрал 26 очков и 6 передач, но реализовал только 9 из 21 броска с игры и 1 из 5 из-за дуги.
«Защита против него была выше среднего. Прилично справились. Он все равно будет вставать на линию. 8 попыток, но у Тайриза 9, так что нормально.
Мы хорошо мешали ему. Не оставляли пространства для броска. В первой игре он постоянно бросал, как на тренировке. В этот раз было лучше», – признал главный тренер «Сиксерс» Ник Нерс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Knicks Videos
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем