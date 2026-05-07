Ник Нерс о втором поражении от «Никс»: «Нам нужна была пара простых попаданий, чтобы зайти в концовку с шансом на победу»
«Филадельфия» сломалась в концовке против «Нью-Йорка».
«Сиксерс» шли вровень с «Никс» за 6 минут до конца матча со счетом 99:99. После этого гости набрали 3 очка за оставшееся время и уступили – 102:108.
«Признаю усилия соперника. Но нам нужно было просто пару раз попасть из действительно хороших позиций. Одно или два попадания, и мы могли бы зайти в концовку с шансом на победу», – пожаловался главный тренер Ник Нерс.
«Так будет всю серию. Не рассчитываю ни на что другое. Каждая игра будет проходить именно так.
Предельно контактно, конкурентно, и все будет сводиться к исполнению в концовках», – рассудил разыгрывающий Тайриз Макси.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
2 комментария
Никогда прежде в истории Фила не выигрывала серию проигрывая по ходу нее 0-2. В первом раунде одну неприятную традицию нарушили (прошли дальше уступая 1-3). Теперь настала очередь нарушить еще одну.
Очень сомнительно. Особенно если Эмбиид не восстановится, хотя возможная потеря Ануноби для Никс может быть серьёзнее.
