Ник Нерс о втором поражении от «Никс»: «Нам нужна была пара простых попаданий, чтобы зайти в концовку с шансом на победу»

«Филадельфия» сломалась в концовке против «Нью-Йорка».

«Сиксерс» шли вровень с «Никс» за 6 минут до конца матча со счетом 99:99. После этого гости набрали 3 очка за оставшееся время и уступили – 102:108.

«Признаю усилия соперника. Но нам нужно было просто пару раз попасть из действительно хороших позиций. Одно или два попадания, и мы могли бы зайти в концовку с шансом на победу», – пожаловался главный тренер Ник Нерс .

«Так будет всю серию. Не рассчитываю ни на что другое. Каждая игра будет проходить именно так.

Предельно контактно, конкурентно, и все будет сводиться к исполнению в концовках», – рассудил разыгрывающий Тайриз Макси .