Владелец «Бакс»: «Если Яннис Адетокумбо хочет играть в другом месте, нам нужно будет много активов перед драфтом, это разумный срок»
«Милуоки» хочет заранее определиться с позицией Адетокумбо.
Совладелец «Бакс» Джимми Хаслам высказался по поводу ситуации с Яннисом Адетокумбо на пресс-конференции.
«Думаю, разобраться с этим до драфта – разумный срок. Если Яннис хочет играть где-то еще, у нас должно быть много активов. Это работа для Джона Хорста. Если он останется, нужно строить команду по-другому.
У нас никогда не было проблем в общении с самим Яннисом напрямую. Мы всегда знаем его позицию. Полагаю, он всегда знал нашу. Мы обсуждаем этот момент с конца сезона. В следующие 6-7 недель мы решим, подпишет ли Яннис новый максимальный контракт и останется, либо перейдет куда-либо. Джон и Тэйлор, я и Уэс Иденс (совладелец) примем это решение со всем пониманием ситуации и важности момента», – заключил Хаслам.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Пачка нелотерейных пиков даже этого вроде как сильного драфта не так интересна. Тем более у Оленей собственный пик в районе 10го места будет.
Лучший вариант - пик из диапазона 5-10 + незащищённые пики будущих драфтов.
Я бы смотрел на Атланту, если топ-4 не получат, и останутся с 7-9 пиком + 23 на этом драфте есть + есть кого предложить. И кажется, если Клипперс перейдёт 5-6 пик Индианы, Балмер вполне может очередной раз пойти олл-ин.