Джейлен Браун о своем «недовольстве» «Бостоном»: «Жаль, что президенту приходится такое комментировать. Хотел бы провести здесь еще 10 лет»
Джейлен Браун прокомментировал слухи о себе.
Трэйси Макгрэйди на подкасте заявил о «недовольстве» Джейлена Брауна в сторону «Селтикс». Президент клуба Брэд Стивенс не согласился с этой информацией. Браун также высказался на этот счет.
«Меня бесит, что нашему президенту вообще приходится отвечать на такое. У нас с Брэдом отличные взаимоотношения. Люблю Бостон. Если бы все зависело от меня, остался бы тут еще на 10 лет», – заключил защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем