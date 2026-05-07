  • Джейлен Браун о своем «недовольстве» «Бостоном»: «Жаль, что президенту приходится такое комментировать. Хотел бы провести здесь еще 10 лет»
Джейлен Браун прокомментировал слухи о себе.

Трэйси Макгрэйди на подкасте заявил о «недовольстве» Джейлена Брауна в сторону «Селтикс». Президент клуба Брэд Стивенс не согласился с этой информацией. Браун также высказался на этот счет.

«Меня бесит, что нашему президенту вообще приходится отвечать на такое. У нас с Брэдом отличные взаимоотношения. Люблю Бостон. Если бы все зависело от меня, остался бы тут еще на 10 лет», – заключил защитник.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
