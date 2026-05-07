Брэндон Миллер («Шарлотт») перенес операцию на левом плече, сроки восстановления неизвестны
Брэндону Миллеру потребовалось хирургическое вмешательство.
Форвард Брэндон Миллер будет восстанавливаться после операции на левом плече в межсезонье. Она была проведена в эту среду.
В октябре-ноябре 2025 года Миллер пропустил 13 матчей из-за подвывиха плеча. Сустав остался нестабильным.
Миллер набирал 20,2 очка и 4,9 подбора в нынешнем чемпионате.
Сроки восстановления игрока пока неизвестны, у клуба нет опасений по поводу его выздоровления в перспективе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
