Айо Досунму провел 10 минут на площадке после восстановления и выбыл с травмой пятки
Возвращение Айо Досунму стало неудачным для «Миннесоты».
Защитник «Тимбервулвз» Айо Досунму вернулся в состав после травмы правой икроножной мышцы, но не смог помочь своей команде. Игрок успел провести 10 минут на площадке и закончил матч из-за травмы пятки на той же ноге.
На его счету 1 перехват и 1 блок-шот при 0 точных из 4 бросков с игры.
«Миннесота» разгромно уступила в гостях – 95:133.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Timberwolves PR
Я знаю, что такое постсезонка, но пятка болит у досунму
Крис, верим
Плей-офф НБА пора переименовывать в турнир «Сдохни или умри»
Жаль, победа над Денвером - во многом его заслуга. Боунс бесполезный вообще.
