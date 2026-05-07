Айо Досунму провел 10 минут на площадке после восстановления и выбыл с травмой пятки

Возвращение Айо Досунму стало неудачным для «Миннесоты».

Защитник «Тимбервулвз» Айо Досунму вернулся в состав после травмы правой икроножной мышцы, но не смог помочь своей команде. Игрок успел провести 10 минут на площадке и закончил матч из-за травмы пятки на той же ноге.

На его счету 1 перехват и 1 блок-шот при 0 точных из 4 бросков с игры.

«Миннесота » разгромно уступила в гостях – 95:133.