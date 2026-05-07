Победа «Сперс» над «Миннесотой» с «+38» стала третьей самой крупной в истории клуба в плей-офф

«Сан-Антонио» разгромил «Миннесоту».

«Сперс» сравняли счет в серии с «Тимбервулвз» после второго домашнего матча (1-1). Победа стала разгромной – 133:95.

Ни один из игроков «Сан-Антонио» не добрался до отметки в 30 минут на площадке. Самым результативным был Стефон Касл с 21 очком за 24 минуты. 14 баскетболистов в составе команды набрали очки в этой встрече.

Победа с «+38» стала 3-й самой крупной в истории клуба в плей-офф. До этого команда побеждала «Денвер» с «+40» в 1983 году и «Хьюстон» с «+39» в 2017.

133 очка – также третий результат для команды в плей-офф. И лучший с 1983 года.

Для «Миннесоты» поражение стало самым крупным в истории клуба в плей-офф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Эх, а ведь в моменте было и больше, ну ничего еще крупную победу одержим, не факт что с Минькой, надо отдать им должное они очень хорошая команда, но травмы не щадят никого. Серия только разгорается. Думаю что будет 6 матчей и мы заберем 4-2.
Судя по игре, тут будет вынос тела, если сами не отдадут 1 игру
По какой из двух игр вы собираетесь судить?
Та серия с Хьюстоном, и тот самый клатч блок Хардену от великого и ужасного Ману навсегда в сердце
https://youtu.be/qjUgDgcAIXY?si=iUStFycXv5x8z-j9
Великий момент )
У Сперс прямо праздник какой-то. Оттоптались на Волках, вообще вся команда отметилась в протоколе, даже глубокие резервисты. При этом набрали свои 133 очка так, что ни у кого нет больше 20 (кроме Касла).
Тип, ты что-то другое смотрел. Это не передых, это в одну калитку. Злые, молодые, выводы по первой игре разобраны и сделаны. Тут 4:1
Миннесота как минимум одну игру дома возьмёт думаю (хотелось бы третью чтобы интригу создать). Ну а дальше начнётся настоящий плей-офф
ахахахаха, 🤡 не пропдай после окончания серии
