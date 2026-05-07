Победа «Сперс» над «Миннесотой» с «+38» стала третьей самой крупной в истории клуба в плей-офф

«Сан-Антонио» разгромил «Миннесоту».

«Сперс» сравняли счет в серии с «Тимбервулвз» после второго домашнего матча (1-1). Победа стала разгромной – 133:95.

Ни один из игроков «Сан-Антонио » не добрался до отметки в 30 минут на площадке. Самым результативным был Стефон Касл с 21 очком за 24 минуты. 14 баскетболистов в составе команды набрали очки в этой встрече.

Победа с «+38» стала 3-й самой крупной в истории клуба в плей-офф. До этого команда побеждала «Денвер» с «+40» в 1983 году и «Хьюстон» с «+39» в 2017.

133 очка – также третий результат для команды в плей-офф. И лучший с 1983 года.

Для «Миннесоты» поражение стало самым крупным в истории клуба в плей-офф.