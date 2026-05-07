Тайриз Макси о рецидиве травмы пальца: «Чувствовал себя не так уверенно при ведении»

Тайриз Макси взял на себя дополнительную нагрузку, несмотря на травму.

Центровой Джоэл Эмбиид не вышел на второй матч против «Никс». Разыгрывающий Тайриз Макси вынужден был взять на себя существенную нагрузку в матче, отыграв 47 минут.

На его счету 26 очков, 3 подбора и 6 передач при 6 потерях. Макси признался, что снова повредил палец на руке, из-за которого пропустил 3 недели в марте.

«Чувствовал себя не так уверенно при ведении в ситуациях с постоянными сдваиваниями», – рассказал Макси.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кая Карлина
