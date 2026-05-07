О Джи Ануноби захромал и досрочно завершил матч с «Филадельфией»

«Никс» могут лишиться О Джи Ануноби.

«Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» – 108:102. В концовке матча форвард О Джи Ануноби – один из ключевых игроков этого плей-офф – захромал и покинул площадку.

Ануноби отыграл 37 минут, набрав 24 очка, 5 подборов, 4 перехвата и 1 блок-шот при 9 точных из 17 бросков с игры и 2 из 7 из-за дуги.

У «Никс» пока нет информации о его состоянии, но главный тренер Майк Браун подтвердил наличие проблемы.