О Джи Ануноби захромал и досрочно завершил матч с «Филадельфией»

«Никс» могут лишиться О Джи Ануноби.

«Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» – 108:102. В концовке матча форвард О Джи Ануноби – один из ключевых игроков этого плей-офф – захромал и покинул площадку.

Ануноби отыграл 37 минут, набрав 24 очка, 5 подборов, 4 перехвата и 1 блок-шот при 9 точных из 17 бросков с игры и 2 из 7 из-за дуги.

У «Никс» пока нет информации о его состоянии, но главный тренер Майк Браун подтвердил наличие проблемы.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Рита Хольтцмана
Без него ничего не получится, самый стабильный
Игра на выживание какая-то. И с каждым годом ситуация усугубляется.
Здоровья, без него Никс непросто придётся.
Походу только самые здоровые команды дошедшие до финала будут биться за титул
Ответ Ренат Рыбка
Окла, Окла и ещё раз Окла
Ответ SergoSSS
Шпоры все здоровы (пока) в отличие от Оклы кстати (там ДжейДаб Лукой прикинулся, правда с Grade 1). Ну и Детройт с Кливлендом.
Зря Браун гонял его центровым - наигрывал же Сохана в двух матчах регулярки маленькой пятеркой на позиции центра, уж 7 минут против Барлоу он бы отыграл, пока КАТ сидел. В защите он не такое уж дерево. Да, броска нет, но из под кольца запихать способен.
Ответ Anderdogonly
Ну, нет, слишком близкая игра, всю игру практически шли в разницу во владение в пользу Филы.
Тут не до экспериментов было.
Оджи, пожалуйста, очень надо потерпеть.
