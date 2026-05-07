Стивен Эй Смит: В «Кливленде» у Леброна будет больше шансов на титул.

Стивен Эй Смит считает, что Леброну Джеймсу стоит вернуться в «Кливленд », если он действительно хочет завершить карьеру с еще одним чемпионством.

«Нельзя смотреть на «Лейкерс » и всерьез утверждать, что они находятся в чемпионской гонке. Вы можете возразить, но они ведь играют а полуфинале конференции. Но мы все знаем, чем это закончится. Если не случится катастрофической травмы, в первую очередь у Шэя Гилджес-Александера , «Лейкерс» поедут домой. А вот в «Кливленде», на Востоке, такого бы не произошло», – заявил известный телеведущий.