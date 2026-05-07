Стивен Эй Смит: «В «Кливленде» у Леброна будет больше шансов на титул»

Стивен Эй Смит считает, что Леброну Джеймсу стоит вернуться в «Кливленд», если он действительно хочет завершить карьеру с еще одним чемпионством.

«Нельзя смотреть на «Лейкерс» и всерьез утверждать, что они находятся в чемпионской гонке. Вы можете возразить, но они ведь играют а полуфинале конференции. Но мы все знаем, чем это закончится. Если не случится катастрофической травмы, в первую очередь у Шэя Гилджес-Александера, «Лейкерс» поедут домой. А вот в «Кливленде», на Востоке, такого бы не произошло», – заявил известный телеведущий.

Вместо уэйда в старт на следующий год - прям отлично будет для кавс
Ответ Денис Кёнигсберг
Да не, в регулярке конечно будет весело, но в плей-офф с Харденом и Митчелом далеко не уедешь, у них как плей-офф - так начинается соревнование тупости и кирпичей.
В Кэвс или нет, но, надеюсь, Брон сменит команду летом. Очень досадно сейчас наблюдать, как он тратит время с беляшами в Лейкерс.
Титул вряд ли, а вот очредной финал на халявном востоке без каких-либо шансов на итоговую победу - это похоже на правду. А победа там возможно только в случае той же травмы кого-то из лидеров финалиста от запада.
Ну тогда уж в Оклахому сразу ехать, на минималку. Что мелочиться с каким-то Кливлендом)
Ответ Kaizer-Soze
Туда похоже Дюрант уже едет
Ответ zippa
Еще лучше, вдвоем на минималку ехать)
