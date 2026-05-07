  • НБА. Второй раунд плей-офф. «Сан-Антонио» разгромил «Миннесоту» с «+38», 20+10+7 Таунса помогли «Нью-Йорку» обыграть «Филадельфию» во вторых матчах серий
НБА. Второй раунд плей-офф. «Сан-Антонио» разгромил «Миннесоту» с «+38», 20+10+7 Таунса помогли «Нью-Йорку» обыграть «Филадельфию» во вторых матчах серий

7 мая прошли два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Сан-Антонио» сравнял счет в серии с «Миннесотой» после разгромной победы. «Нью-Йорк» увеличил преимущество в противостоянии с «Филадельфией».

«Нью-Йорк» ведет в серии – 2-0.

Счет в серии равный – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Данкан в дредах, с седой бородой, попкорном и цветной майке тааакой смешной! Во чел расслабился на старости лет. Ну он великий, ему всё можно. Долгих и весёлых лет тебе, старина!
Митч почитал позавчера ветку. И Брайанта выпустил побегать и Корнету люлей выписал, Фокса, скорее всего, пытал раскаленным железом. Вемби за каждую смазанную трешку пообещал отрывать по пальцу. Сегодня его прям видно.
Ответ starina1
Минька достойная команда, но Спурс даже при очень плохой игре в атаке Вемби и в целом тупых решениях игроков проиграли всего 2 очка. Если бы Шемпени оказался Дэнни Грином, вообще бы выиграли. Так что потенциал Спурс невероятный. Еще с осени пишу, что выше, чем у Оклы
Ответ Ondrej
Да не, там не на столько выше, чем у Оклы, хотя я переживаю за САС сначала сезона. В Окле если начнут махать руками некоторые игроки, то даже Вемби с Каслом не выдержал. Здесь все больше будет зависеть от судейства. Ну и как по мне в САС не хватает немного габаритов против таких команд как Никс и Оклы
Как же мне нравится Харпер, новичок, а играет так зрело в ПО. Просто глаз радуется.
Ответ Василий Атутов
Отец с очень высоким баскетбольным интеллектом. Передал знания
Ответ Василий Атутов
Харпер - причина того, почему не затянулась серия с ПТБ, гейм 3 в Портленде перевернул именно он
Витя своими трёхами хоть какую-то интригу в матче пытается сохранить
Уффф, Инглс - трешка! И сразу Олиник 3 в ответ!!! 🔥💪🏻
0 из 12 трешки на обе команды. Снайпера собрались.
Ответ starina1
Миннесота уже минут 5 без очков
Скотт Фостер, ё..й Скот
Выражение лица Тимми с годами не меняется
Ответ GlassEye
Комментарий скрыт
Ответ khak08
это вы на что так обиделись?
Разозлили дракона. Вот в чем разница между Вемби и позерами - громкие слова он подкрепляет делами
Ответ Ondrej
Ну у Вембы это есть. После плохих игр он практически всегда добавляет
