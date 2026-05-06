«Олимпиакос» вышел в «Финал четырех» Евролиги пятый год подряд, третий показатель в современной истории

«Олимпиакос» вышел в «Финал четырех» Евролиги пятый год подряд.

«Олимпиакос» стал первой командой, обеспечившей себе выход в «Финал четырех» Евролиги, всухую обыграв «Монако» в серии первого раунда плей-офф – 3-0. Таким образом, греческий клуб пробился в решающую стадию турнира уже пятый сезон подряд.

Эта серия делает «Олимпиакос» одной из самых стабильных команд современной эпохи Евролиги. Дольше удавалось держаться только ЦСКА: московский клуб выходил в «Финал четырех» девять сезонов подряд (2012–2021) и восемь раз кряду (2003–2010).

Теперь «Олимпиакос» повторил достижение «Фенербахче», который также выходил в «Финал четырех» пять лет подряд – с 2015 по 2019 год. Это третий показатель по продолжительности в современной истории турнира.