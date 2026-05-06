  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Олимпиакос» вышел в «Финал четырех» Евролиги пятый год подряд, третий показатель в современной истории
0

«Олимпиакос» вышел в «Финал четырех» Евролиги пятый год подряд, третий показатель в современной истории

«Олимпиакос» вышел в «Финал четырех» Евролиги пятый год подряд.

«Олимпиакос» стал первой командой, обеспечившей себе выход в «Финал четырех» Евролиги, всухую обыграв «Монако» в серии первого раунда плей-офф – 3-0. Таким образом, греческий клуб пробился в решающую стадию турнира уже пятый сезон подряд.

Эта серия делает «Олимпиакос» одной из самых стабильных команд современной эпохи Евролиги. Дольше удавалось держаться только ЦСКА: московский клуб выходил в «Финал четырех» девять сезонов подряд (2012–2021) и восемь раз кряду (2003–2010).

Теперь «Олимпиакос» повторил достижение «Фенербахче», который также выходил в «Финал четырех» пять лет подряд – с 2015 по 2019 год. Это третий показатель по продолжительности в современной истории турнира.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoОлимпиакос
logoФенербахче
logoЕвролига
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. Плей-офф. «Хапоэль Тель-Авив» взял верх над «Реалом», «Олимпиакос» разгромил «Монако» и вышел в «Финал четырех»
5 мая, 19:37
Манучар Маркоишвили: «Мы позволили «Олимпиакосу» делать все, что они хотят. Сегодня мы не были собой»
30 апреля, 21:14
Евролига. Плей-офф. Бросок Хэйс-Дэвиса под сирену принес «Панатинаикосу» победу над «Валенсией» в овертайме, «Фенербахче» выиграл у «Жальгириса»
30 апреля, 21:11
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» играет против «Лейкерс», «Детройт» принимает «Кливленд» во вторых матчах серий
вчера, 23:05Live
Донован Митчелл: «Плей-офф – это не давление, а возможность и удовольствие»
вчера, 21:04
Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «Для «Уорриорз» все кончено. Если хотите продолжать бороться за победы, вам придется уйти»
вчера, 20:35
Евролига. Плей-офф. «Реал» обыграл «Хапоэль Тель-Авив» на выезде и вышел в «Финал четырех»
вчера, 20:04
Майкл Портер о Кэме Томасе: «Чтобы закрепиться в НБА, нужно гораздо больше, чем просто умение набирать очки»
вчера, 19:59
Тьяго Сплиттер может не получить постоянный контракт в «Портленде»
вчера, 19:35
«Шарлотт» продлил контракт с Чарльзом Ли
вчера, 19:00
Джефф Тиг: «Миннесота» не боится «Оклахомы». Думаю, именно «Тимбервулвз» выйдут в финал»
вчера, 18:46
О Джи Ануноби может пропустить третий матч против «Филадельфии» из-за растяжения задней поверхности бедра
вчера, 17:58
«Милуоки» запрашивал Эвана Мобли и все пики «Кливленда» за Янниса Адетокумбо (Джейк Фишер)
вчера, 17:27
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лимож» победил «Булазак»
вчера, 20:50
«Они – творцы командной «химии» ЦСКА». Наталия Фураева прокомментировала продлении контрактов с Антоновым, Курбановым и Астапковичем
вчера, 20:47
Адриатическая лига. 1/4 финала. 25 очков Джордана Нворы принесли «Црвене Звезде» победу над «Цедевита-Олимпией»
вчера, 20:29Live
Ажуолас Тубелис привлек интерес клубов Евролиги на фоне яркого сезона в «Жальгирисе»
вчера, 19:16
Педро Мартинес о конфликте с Атаманом: «Вчера были эмоции, но мы профессионалы. Я без проблем пожму ему руку после игры»
вчера, 18:23
Андреас Обст признан самым ценным игроком чемпионата Германии в сезоне-2025/26
вчера, 17:37
Хосеп Пуэрто выбыл до конца серии против «Панатинаикоса»
вчера, 17:03
Ник Райт: «ШГА один из лучших в проходах, но слишком часто использует театральные падения, чтобы заработать фолы»
вчера, 16:50
Матиас Лессор о серии с «Валенсией»: «У нас есть две игры, чтобы выиграть одну. Вот и все»
вчера, 15:43
Гендиректор МБА-МАИ Игорь Кочарян: «Евгений Воронов стал символом МБА и отличным примером для молодежи»
вчера, 14:55
Рекомендуем