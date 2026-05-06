Трэйси Макгрэйди: «Я на стороне Брауна в вопросе судейства – к нему относятся предвзято»

Макгрэйди: Я на стороне Брауна в вопросе судейства – к нему относятся предвзято.

Трэйси Макгрэйди прокомментировал слова Джейлена Брауна о предвзятости судейства , поддержав его позицию.

«Мне кажется, в этом сезоне к нему относятся предвзято. Поэтому у него есть полное право так думать. Если посмотреть некоторые матчи и решения, которые принимаются против него, и сравнить с тем, что позволяют другим игрокам, это заметно. Так что я его поддерживаю.

Считаю ли я, что правильно было говорить об этом сразу после игры? Сейчас другое время. Игроки по-другому общаются с аудиторией – у них есть свои платформы, и они могут сразу после матча высказать свое мнение о том, что произошло.

Для меня это не проблема. Это просто часть современной реальности – у игроков есть возможность открыто говорить о своих играх и о том, что они увидели на площадке», – сказал Макгрэйди в своем подкасте.