  Брайан Уиндхорст: «Миннесота» не остановилась после 12 блок-шотов Вембаньямы. Великолепное выступление»
Брайан Уиндхорст: «Миннесота» не остановилась после 12 блок-шотов Вембаньямы. Великолепное выступление»

Брайан Уиндхорст заявил, что больше всего в победе «Миннесоты» над «Сан-Антонио» его впечатлила психологическая устойчивость команды.

«Виктор Вембаньяма сделал 12 блок-шотов – двенадцать. В какие-то моменты пройти под кольцо было так же сложно, как пробиться через плотный трафик в час пик: пробуешь один путь, другой, третий – и все перекрыто. У них ничего не получалось, но они не останавливались и не сдавались.

Когда кого-то накрывали, они сразу же шли на подбор и продолжали атаку. Именно этот настрой – то, что нужно против Вембаньямы. Он провел настоящий мастер-класс в защите, и «Миннесоте» было невероятно тяжело набирать очки. Но они все равно находили способ набирать свои очки и в итоге добились победы. Великолепное выступление», – сказал Уиндхорст в эфире ESPN.

Джейден Макдэниэлс: «Нужно атаковать так, будто Вембаньямы нет под кольцом»

Источник: NBA Courtside
Не было там такого, что «ничего не получалось», ни на одном отрезке матча. Ну может на самом-самом старте. Нормально играли. Витя делал блокшоты, Миннесота находила варианты всю игру
