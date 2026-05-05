Брайан Уиндхорст: «Миннесота» не остановилась после 12 блок-шотов Вембаньямы. Великолепное выступление»

Уиндхорст: «Миннесота» не остановилась, несмотря на 12 блок-шотов Вембаньямы.

Брайан Уиндхорст заявил, что больше всего в победе «Миннесоты» над «Сан-Антонио » его впечатлила психологическая устойчивость команды.

«Виктор Вембаньяма сделал 12 блок-шотов – двенадцать. В какие-то моменты пройти под кольцо было так же сложно, как пробиться через плотный трафик в час пик: пробуешь один путь, другой, третий – и все перекрыто. У них ничего не получалось, но они не останавливались и не сдавались.

Когда кого-то накрывали, они сразу же шли на подбор и продолжали атаку. Именно этот настрой – то, что нужно против Вембаньямы. Он провел настоящий мастер-класс в защите, и «Миннесоте» было невероятно тяжело набирать очки. Но они все равно находили способ набирать свои очки и в итоге добились победы. Великолепное выступление», – сказал Уиндхорст в эфире ESPN.

