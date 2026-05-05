Призовой фонд «Финал четырех» Лиги чемпионов составит около 1,3 миллионов евро

В Бадалоне пройдет «Финал четырех» Лиги чемпионов с призовым фондом 1,3 млн евро.

«Финал четырех» Лиги чемпионов по баскетболу пройдет в Бадалоне с 7 по 9 мая, где определится победитель турнира.

За титул поборются АЕК, «Уникаха », «Ритас» и «Тенерифе ». Общий призовой фонд для чемпиона составляет 900 тысяч евро, при этом итоговые выплаты могут увеличиться за счет бонусов за выступления по ходу турнира.

Сообщается, что общий призовой фонд в Бадалоне составит около 1,3 млн евро. Финалисты уже гарантируют себе по 300 тысяч евро, а победитель получит дополнительно 600 тысяч. Команда, занявшая третье место, заработает 100 тысяч евро, тогда как четвертая останется без призовых.

В полуфиналах «Ритас » сыграет с «Тенерифе», а «Уникаха» встретится с АЕКом .