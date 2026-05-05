Кендрик Перкинс: «Хардена пригласили в «Кливленд» не как вторую опцию – это роль Мобли»

Кендрик Перкинс считает, что Харден часто подвергается несправедливой критике.

Кендрик Перкинс высказался о роли Джеймса Хардена в «Кливленде» и заявил, что форвард получает несправедливую критику из-за неправильного восприятия его задач в команде.

«Давайте уже прекратим всю эту шумиху вокруг Джеймса Хардена. Можем мы наконец договориться об этом и просветить зрителей? Потому что каждый раз медиа продолжают акцентировать внимание на Хардене.

Харден уже не в расцвете сил – его пригласили в «Кливленд» не для того, чтобы он был вторым по значимости игроком в команде. Нет, его взяли туда в первую очередь как человека, который ведет игру, плеймейкера. Понимаете?

Эван Мобли должен быть вторым по значимости игроком. Он и есть вторая опция», – сказал Перкинс в подкасте Road Trippin’.

Так я не понял а кто тогда первый по значимости игрок в команде?
Митчелл что ли.
Самое смешное и печальное, что в Кавс или нет звёзд или главная это Борода, просто старая и поэтому молодой взятой на эту роль ранее этого не говорят. А главный человек вообще Аллен и от него зависит будут у них шансы или нет. Вот такие у них звёзды)
Минусуют тебя странные люди не смотрящие матчи, димитч и мобли просто руинят как могут
Наверное личное, хотя баскет ветка всегда была объективная и адекватная!)
