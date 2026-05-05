  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Михаэль Ружич: «Джабари Паркер – самый большой талант, с которым я сталкивался. Против него очень тяжело защищаться»
0

Михаэль Ружич: «Джабари Паркер – самый большой талант, с которым я сталкивался. Против него очень тяжело защищаться»

Михаэль Ружич: Джабари Паркер – самый большой талант, с которым я сталкивался.

Центровой «Ховентуда» Михаэль Ружич рассказал о том, как приход Джабари Паркера на правах аренды повлиял на команду и отметил уровень игры американского форварда.

«С приходом Джабари Паркера многое изменилось. Лично для меня не слишком сильно, но правда в том, что с этого момента я стал получать больше минут на позиции центрового, а также играл на позиции тяжелого форварда вместе с Паркером.

Он сейчас в отличной форме, поймал хороший ритм. Феноменальный человек и огромнейший талант. Самый большой талант, с которым я пока сталкивался в баскетболе. У него невероятно широкий набор навыков. Против него очень тяжело защищаться», – отметил 19-летний хорват в интервью Meridian Sport.

Джабари Паркер в этом сезоне провел восемь матчей в чемпионате Испании, в среднем набирая 11 очков и 4,3 подбора. Более результативно он выглядел в Лиге чемпионов, где в пяти играх в среднем набирал 16,4 очка и 5,6 подбора. Однако в этом турнире «Ховентуд» завершил выступление на стадии четвертьфинала, уступив АЕКу.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Meridian Sport
logoХовентуд
logoДжабари Паркер
logoчемпионат Испании
Михаэль Ружич
Лига чемпионов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Домашний матч «Ховентуда» против «Уникахи» был прерван из-за проблем с электронным оборудованием арены
2 мая, 20:15
ACB. 25 очков Коби Симмонса не спасли «Басконию» от проигрыша «Барселоне», «Бреоган» победил «Ховентуд», несмотря на 21 очко Рикки Рубио, и другие результаты
26 апреля, 17:56
«Ховентуд» потерял Анте Томича и Симона Биргандера минимум на три недели
30 марта, 16:41
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» играет против «Лейкерс», «Детройт» принимает «Кливленд» во вторых матчах серий
вчера, 23:05Live
Донован Митчелл: «Плей-офф – это не давление, а возможность и удовольствие»
вчера, 21:04
Чарльз Баркли – Дрэймонду Грину: «Для «Уорриорз» все кончено. Если хотите продолжать бороться за победы, вам придется уйти»
вчера, 20:35
Евролига. Плей-офф. «Реал» обыграл «Хапоэль Тель-Авив» на выезде и вышел в «Финал четырех»
вчера, 20:04
Майкл Портер о Кэме Томасе: «Чтобы закрепиться в НБА, нужно гораздо больше, чем просто умение набирать очки»
вчера, 19:59
Тьяго Сплиттер может не получить постоянный контракт в «Портленде»
вчера, 19:35
«Шарлотт» продлил контракт с Чарльзом Ли
вчера, 19:00
Джефф Тиг: «Миннесота» не боится «Оклахомы». Думаю, именно «Тимбервулвз» выйдут в финал»
вчера, 18:46
О Джи Ануноби может пропустить третий матч против «Филадельфии» из-за растяжения задней поверхности бедра
вчера, 17:58
«Милуоки» запрашивал Эвана Мобли и все пики «Кливленда» за Янниса Адетокумбо (Джейк Фишер)
вчера, 17:27
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лимож» победил «Булазак»
вчера, 20:50
«Они – творцы командной «химии» ЦСКА». Наталия Фураева прокомментировала продлении контрактов с Антоновым, Курбановым и Астапковичем
вчера, 20:47
Адриатическая лига. 1/4 финала. 25 очков Джордана Нворы принесли «Црвене Звезде» победу над «Цедевита-Олимпией»
вчера, 20:29Live
Ажуолас Тубелис привлек интерес клубов Евролиги на фоне яркого сезона в «Жальгирисе»
вчера, 19:16
Педро Мартинес о конфликте с Атаманом: «Вчера были эмоции, но мы профессионалы. Я без проблем пожму ему руку после игры»
вчера, 18:23
Андреас Обст признан самым ценным игроком чемпионата Германии в сезоне-2025/26
вчера, 17:37
Хосеп Пуэрто выбыл до конца серии против «Панатинаикоса»
вчера, 17:03
Ник Райт: «ШГА один из лучших в проходах, но слишком часто использует театральные падения, чтобы заработать фолы»
вчера, 16:50
Матиас Лессор о серии с «Валенсией»: «У нас есть две игры, чтобы выиграть одну. Вот и все»
вчера, 15:43
Гендиректор МБА-МАИ Игорь Кочарян: «Евгений Воронов стал символом МБА и отличным примером для молодежи»
вчера, 14:55
Рекомендуем