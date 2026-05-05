Михаэль Ружич: «Джабари Паркер – самый большой талант, с которым я сталкивался. Против него очень тяжело защищаться»

Михаэль Ружич: Джабари Паркер – самый большой талант, с которым я сталкивался.

Центровой «Ховентуда » Михаэль Ружич рассказал о том, как приход Джабари Паркера на правах аренды повлиял на команду и отметил уровень игры американского форварда.

«С приходом Джабари Паркера многое изменилось. Лично для меня не слишком сильно, но правда в том, что с этого момента я стал получать больше минут на позиции центрового, а также играл на позиции тяжелого форварда вместе с Паркером.

Он сейчас в отличной форме, поймал хороший ритм. Феноменальный человек и огромнейший талант. Самый большой талант, с которым я пока сталкивался в баскетболе. У него невероятно широкий набор навыков. Против него очень тяжело защищаться», – отметил 19-летний хорват в интервью Meridian Sport.

Джабари Паркер в этом сезоне провел восемь матчей в чемпионате Испании, в среднем набирая 11 очков и 4,3 подбора. Более результативно он выглядел в Лиге чемпионов, где в пяти играх в среднем набирал 16,4 очка и 5,6 подбора. Однако в этом турнире «Ховентуд» завершил выступление на стадии четвертьфинала, уступив АЕКу.