Том Тибодо рассматривает возможность возвращения в «Чикаго» и может вновь возглавить команду, сообщает Сэм Эмик из The Athletic.
68-летний специалист был уволен из «Нью-Йорка» прошлым летом и сейчас находится в поиске подходящего варианта для продолжения карьеры. Возвращение в «Буллз» рассматривается как один из сценариев – при условии, что семья Рейнсдорф и недавно назначенный вице-президент по баскетбольным операциям Брайсон Грэм проявят интерес.
Тибодо ранее возглавлял «Чикаго» с 2010 по 2015 год, оставив заметный след в современной истории клуба.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Чикаго нужен тренер совсем другого профиля сейчас, тот кто будет скрупулезно развивать молодежь