Том Тибодо может вновь возглавить «Буллз».

Том Тибодо рассматривает возможность возвращения в «Чикаго » и может вновь возглавить команду, сообщает Сэм Эмик из The Athletic.

68-летний специалист был уволен из «Нью-Йорка» прошлым летом и сейчас находится в поиске подходящего варианта для продолжения карьеры. Возвращение в «Буллз» рассматривается как один из сценариев – при условии, что семья Рейнсдорф и недавно назначенный вице-президент по баскетбольным операциям Брайсон Грэм проявят интерес.

Тибодо ранее возглавлял «Чикаго» с 2010 по 2015 год, оставив заметный след в современной истории клуба.