Том Тибодо рассматривает возможность возвращения в «Чикаго»

Том Тибодо может вновь возглавить «Буллз».

Том Тибодо рассматривает возможность возвращения в «Чикаго» и может вновь возглавить команду, сообщает Сэм Эмик из The Athletic.

68-летний специалист был уволен из «Нью-Йорка» прошлым летом и сейчас находится в поиске подходящего варианта для продолжения карьеры. Возвращение в «Буллз» рассматривается как один из сценариев – при условии, что семья Рейнсдорф и недавно назначенный вице-президент по баскетбольным операциям Брайсон Грэм проявят интерес.

Тибодо ранее возглавлял «Чикаго» с 2010 по 2015 год, оставив заметный след в современной истории клуба.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
При всём уважении к Тибсу, неподходящий момент для его возвращения. "Буллз" будут строиться через драфт и болтаться в нижней части таблицы как минимум сезона три, Том слишком стар для подобной фигни, кмк.
Первый пик Питерсон и Тибодо. Раз уж такая пьянка)
Ответ Tim Timson
Оххх. Хорошо было бы
Ответ Daff Rogers
Ага. У Питерсона то судороги, то квадрицепс, то задняя поверхность бедра, то подколенное сухожилие, а при Тибодо, как говорили в фильме "ДМБ", он еще и сраться начнет
Тому желаю предпенсионные годы провести во Флориде, гоняя по 46 минут за матч Банкеро и Вагнеров.
Чикаго нужен тренер совсем другого профиля сейчас, тот кто будет скрупулезно развивать молодежь
дядя.. не надо
Его взять замом в любую команду, защиту ставить. И ни в коем случае не допускать до ведения игры.
