Джо Маззулла останется главным тренером «Бостона», несмотря на ранний вылет из плей-офф (The Boston Globe)

Главный тренер «Бостона» Маззулла останется в клубе .

По информации Адама Химмельсбаха из Boston Globe, Джо Маззулла , вероятно, останется главным тренером «Бостона », несмотря на провал команды, которая упустила преимущество 3-1 в серии первого раунда плей-офф против «Филадельфии».

«Несмотря на разочаровывающее поражение от «Сиксерс», все указывает на то, что Маззулла продолжит работу в следующем сезоне. Ожидается, что в ближайшие дни он будет признан тренером года в НБА», – отметил Химмельсбах.

37-летний Маззулла возглавляет «Бостон» с 2022 года, ранее работая ассистентом с 2019 по 2022-й. Под его руководством команда выиграла чемпионат НБА в 2024 году. В августе 2025 года он подписал многолетнее продление контракта с клубом.