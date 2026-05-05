Джо Маззулла останется главным тренером «Бостона», несмотря на ранний вылет из плей-офф (The Boston Globe)

По информации Адама Химмельсбаха из Boston Globe, Джо Маззулла, вероятно, останется главным тренером «Бостона», несмотря на провал команды, которая упустила преимущество 3-1 в серии первого раунда плей-офф против «Филадельфии».

«Несмотря на разочаровывающее поражение от «Сиксерс», все указывает на то, что Маззулла продолжит работу в следующем сезоне. Ожидается, что в ближайшие дни он будет признан тренером года в НБА», – отметил Химмельсбах.

37-летний Маззулла возглавляет «Бостон» с 2022 года, ранее работая ассистентом с 2019 по 2022-й. Под его руководством команда выиграла чемпионат НБА в 2024 году. В августе 2025 года он подписал многолетнее продление контракта с клубом.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Boston Globe
А почему вообще возникли такие рассуждения? Мазулла занял второе место в конференции с командой, потерявшей четырех из шести игроков чемпионского состава. Вылетел в ПО от команды с пятью ол-старами (ну ладно, с тремя) и бывшим МВП в седьмом матче. Никаких сомнений, что он справляется с работой.
а точно нет никаких сомнений и претензий к тренеру, который 3 матча подряд сливает переломанной перекособоченной Филе, олл стары которой уже давно далеки от прайма (кроме Тайриза Макси), причем вся тренерская мысль Мазуллы как правило приводит к бессмысленному потоку неэффективных пуляний в концовках? по мне так это очевидное тренерское поражение, он явно не справился с тем что у Филы внезапно для него появился Эмбиид.
Ну давайте считать всех кто когда-то был олл-старом, чё уж, один человек ещё и отдельно олл-стар и МВП, будто это два разных чела
Ну если в Бостоне не конченные, то останется
Он хорошо делает свою работу по факту. Вылет конечно даёт повод хейтерам накинуть... но лучше бы вспомнили что в начале сезона Бостону сулили борьбу за высокие пики )
Там , вроде, статистика - взял тренера, не взял перстень в том же сезоне .Вот и нахрена нам этот приз - лучший тренер, когда поезд ушёл..☘️
Кому это «вам», этот приз Мазулы и его тренерского штаба)
Если посмотреть на историю, то "тренер года" и увольнение в следующем сезоне идут рука об руку.
Но если бы тут его сначала уволили, а потом назвали Тренером года - вот это был бы панк-рок!
