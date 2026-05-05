Джо Маззулла останется главным тренером «Бостона», несмотря на ранний вылет из плей-офф (The Boston Globe)
По информации Адама Химмельсбаха из Boston Globe, Джо Маззулла, вероятно, останется главным тренером «Бостона», несмотря на провал команды, которая упустила преимущество 3-1 в серии первого раунда плей-офф против «Филадельфии».
«Несмотря на разочаровывающее поражение от «Сиксерс», все указывает на то, что Маззулла продолжит работу в следующем сезоне. Ожидается, что в ближайшие дни он будет признан тренером года в НБА», – отметил Химмельсбах.
37-летний Маззулла возглавляет «Бостон» с 2022 года, ранее работая ассистентом с 2019 по 2022-й. Под его руководством команда выиграла чемпионат НБА в 2024 году. В августе 2025 года он подписал многолетнее продление контракта с клубом.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Boston Globe
Но если бы тут его сначала уволили, а потом назвали Тренером года - вот это был бы панк-рок!