Леброн Джеймс: «У меня есть ответственность показать Бронни, что значит быть профессионалом»

Леброн Джеймс признался, что Бронни мотивирует его продолжать карьеру.

Леброн Джеймс рассказал, что присутствие сына Бронни в составе команды стало для него дополнительной мотивацией продолжать карьеру.

«Возможность видеть Бронни в раздевалке очень сильно помогает. У меня есть работа и ответственность – показать ему, что значит быть профессионалом. Да, он наблюдал за этим всю свою жизнь со стороны, но теперь, находясь в раздевалке, на разборах игр, в самолете – везде, где формируется профессиональная среда, он видит это изнутри. И у меня есть ответственность за это. Показать ему не только сам процесс, но и то, какие результаты он дает – это тоже часть моей роли», – поделился 41-летний форвард «Лейкерс ».