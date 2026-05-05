Леброн Джеймс: «У меня есть ответственность показать Бронни, что значит быть профессионалом»
Леброн Джеймс рассказал, что присутствие сына Бронни в составе команды стало для него дополнительной мотивацией продолжать карьеру.
«Возможность видеть Бронни в раздевалке очень сильно помогает. У меня есть работа и ответственность – показать ему, что значит быть профессионалом. Да, он наблюдал за этим всю свою жизнь со стороны, но теперь, находясь в раздевалке, на разборах игр, в самолете – везде, где формируется профессиональная среда, он видит это изнутри. И у меня есть ответственность за это. Показать ему не только сам процесс, но и то, какие результаты он дает – это тоже часть моей роли», – поделился 41-летний форвард «Лейкерс».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Mind the Game
Ну респект, достойный отец. И нельзя не восхищаться тем, как до упора ищет новую мотивацию
Аж мурашки по коже. Что то сотворит дед в этой серии нереальное!
