Яннис Сферопулос может возглавить «Анадолу Эфес» в следующем сезоне

«Анадолу Эфес» ведет переговоры с Яннисом Сферопулосом .

«Анадолу Эфес » рассматривает возможность смены главного тренера в следующем сезоне и изучает тренерский рынок Греции.

По информации Eurohoops, Яннис Сферопулос на данный момент является главным кандидатом на пост главного тренера турецкого клуба и уже ведет предметные переговоры с руководством.

Вассилис Спанулис остается альтернативным вариантом, тогда как Пабло Ласо по-прежнему связан контрактом до 2027 года. Ситуация развивается на фоне неудачного сезона в Евролиге, по итогам которого «Эфес» завершил регулярку на предпоследнем месте с результатом 12-26.