Яннис Сферопулос может возглавить «Анадолу Эфес» в следующем сезоне
«Анадолу Эфес» ведет переговоры с Яннисом Сферопулосом .
«Анадолу Эфес» рассматривает возможность смены главного тренера в следующем сезоне и изучает тренерский рынок Греции.
По информации Eurohoops, Яннис Сферопулос на данный момент является главным кандидатом на пост главного тренера турецкого клуба и уже ведет предметные переговоры с руководством.
Вассилис Спанулис остается альтернативным вариантом, тогда как Пабло Ласо по-прежнему связан контрактом до 2027 года. Ситуация развивается на фоне неудачного сезона в Евролиге, по итогам которого «Эфес» завершил регулярку на предпоследнем месте с результатом 12-26.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
