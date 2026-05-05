Тэйлор Дженкинс будет получать в «Милуоки» зарплату значительно выше 10 млн долларов в год

«Милуоки» сделал Дженкинса одним из самых высокооплачиваемых тренеров лиги.

«Милуоки » назначил Тэйлора Дженкинса новым главным тренером, при этом его контракт делает специалиста одним из самых высокооплачиваемых тренеров.

По информации Сэма Эмика из The Athletic, Дженкинс подписал долгосрочный контракт с зарплатой значительно выше 10 млн долларов в год.

Ранее сообщалось, что «Бакс» продолжат выплачивать Доку Риверсу зарплату в размере восьмизначной суммы вплоть до сезона-2026/27, несмотря на расставание с ним.

Яннис Адетокумбо не был вовлечен в процесс найма Тэйлора Дженкинса