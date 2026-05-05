Тэйлор Дженкинс будет получать в «Милуоки» зарплату значительно выше 10 млн долларов в год

«Милуоки» сделал Дженкинса одним из самых высокооплачиваемых тренеров лиги.

«Милуоки» назначил Тэйлора Дженкинса новым главным тренером, при этом его контракт делает специалиста одним из самых высокооплачиваемых тренеров.

По информации Сэма Эмика из The Athletic, Дженкинс подписал долгосрочный контракт с зарплатой значительно выше 10 млн долларов в год.

Ранее сообщалось, что «Бакс» продолжат выплачивать Доку Риверсу зарплату в размере восьмизначной суммы вплоть до сезона-2026/27, несмотря на расставание с ним.

Яннис Адетокумбо не был вовлечен в процесс найма Тэйлора Дженкинса

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Не показывайте владельцу Портленда, его инфаркт хватит.
... "Значительно выше 10" , 11,50,100? Общество волнуется.
Риверса никак нельзя помощником сделать или скаутом?)
Можно, но за отдельную плату
Тогда пусть платят, лишь бы он не ошивался больше ни разу у бровки)
