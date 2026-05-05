«Торонто» может обменять Грэйди Дика этим летом

«Рэпторс» могут обменять Грэйди Дика в межсезонье.

Форвард «Торонто » Грэйди Дик провел третий сезон в НБА . Несмотря на карьерный максимум в 76 сыгранных матчах, его статистические показатели оказались ниже, чем в предыдущие годы. По ходу сезона его роль в ротации команды постепенно сокращалась.

В межсезонье «Рэпторс» могут рассмотреть вариант с обменом Дика, чтобы сохранить гибкость под потолком зарплат. Сам 22-летний форвард открыт к возможному переходу в другую команду.

Дик проведет следующий сезон по контракту на 7,1 млн долларов – это последний год его соглашения новичка. Уже этим летом он может подписать продление, а в случае отсутствия нового договора в 2027 году станет ограниченно свободным агентом.