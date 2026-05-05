«Торонто» может обменять Грэйди Дика этим летом

«Рэпторс» могут обменять Грэйди Дика в межсезонье.

Форвард «Торонто» Грэйди Дик провел третий сезон в НБА. Несмотря на карьерный максимум в 76 сыгранных матчах, его статистические показатели оказались ниже, чем в предыдущие годы. По ходу сезона его роль в ротации команды постепенно сокращалась.

В межсезонье «Рэпторс» могут рассмотреть вариант с обменом Дика, чтобы сохранить гибкость под потолком зарплат. Сам 22-летний форвард открыт к возможному переходу в другую команду.

Дик проведет следующий сезон по контракту на 7,1 млн долларов – это последний год его соглашения новичка. Уже этим летом он может подписать продление, а в случае отсутствия нового договора в 2027 году станет ограниченно свободным агентом.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportsnet
Грэйди Dick совсем опустился в этом сезоне
Я уже купил две майки с надписью Dick, ни о чем не жалею.
На Энтони Блека, надеюсь?
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
В пару у нему: Black/Dick.
не выпуская в плей-офф совсем цену на него уронили, самое время менять
Ответ Винни-Грет
Тут скорее его игра опустила эту цену, в прошлом году набирал 14 очков, в этом 6
Ужасно играет
Ответ iamyourhero
Так и игровое время в два раза сократилось. Под него ничего не играют, трёшка упала до 30%, дизмораль. Хотя позиционировался как лучший снайпер своего драфта. В новой команде может выстрелить.
В Бостон обменять. И упомянутого Энтони Блэка туда.

Будет квартет белый коричневый черный х**
не хорошо менять достоинство на картошку
Я еще на драфте 2023 хотел, чтобы Даллас выбрал Грейди, потому что он прикольный. Но в клубе, видимо, решили, что приколистов и так хватает, а за подбор вот уж много лет как бороться некому, и взяли Лайвли, который, без шуток, помог выйти в финал. А теперь вот один сломался, другой потерялся, хоть друг на друга меняй, и следующий сезон как последний шанс перезапустить карьеру.
боюсь, чтобы Дик не пошёл по рукам всей лиги
