«Пеликанс» определились с четырьмя финальными кандидатами на пост главного тренера
По информации Сэма Эмика из The Athletic, «Новый Орлеан» определился с четырьмя финальными кандидатами на вакантную должность главного тренера.
В шорт-лист вошли Дарвин Хэм и Рэджон Рондо из тренерского штаба «Милуоки», Стив Хетцель (ассистент из «Бруклина») и Шон Суини (ассистент из «Сан-Антонио»).
При этом в списке отсутствует Джеймс Боррего, который завершал сезон в статусе временного главного тренера «Пеликанс». Он возглавил команду после увольнения Уилли Грина уже через 12 матчей регулярного чемпионата. Под его руководством «Пеликанс» завершили сезон с результатом 24-46.
Кроме того, «Новый Орлеан» может добавить в список кандидатов Джамала Мозли, который недавно был уволен с поста главного тренера «Орландо» после пяти сезонов. Сообщается, что в клубе давно высоко оценивают Мозли и рассматривали его как потенциального кандидата еще до его ухода из «Мэджик».