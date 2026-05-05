«Пеликанс» определились с четырьмя финальными кандидатами на пост главного тренера

«Пеликанс» сузили шорт-лист кандидатов на пост главного тренера до четырех имен.

По информации Сэма Эмика из The Athletic, «Новый Орлеан» определился с четырьмя финальными кандидатами на вакантную должность главного тренера.

В шорт-лист вошли Дарвин Хэм и Рэджон Рондо из тренерского штаба «Милуоки», Стив Хетцель (ассистент из «Бруклина») и Шон Суини (ассистент из «Сан-Антонио»).

При этом в списке отсутствует Джеймс Боррего, который завершал сезон в статусе временного главного тренера «Пеликанс». Он возглавил команду после увольнения Уилли Грина уже через 12 матчей регулярного чемпионата. Под его руководством «Пеликанс» завершили сезон с результатом 24-46.

Кроме того, «Новый Орлеан» может добавить в список кандидатов Джамала Мозли, который недавно был уволен с поста главного тренера «Орландо» после пяти сезонов. Сообщается, что в клубе давно высоко оценивают Мозли и рассматривали его как потенциального кандидата еще до его ухода из «Мэджик».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Всегда интересно каким образом выбираются новые тренеры. Очевидные варианты типа людей с опытом гт или кто-то из действующего штаба - это понятно. Но как вот можно выйти на ассистента из Бруклина? Или Милуоки тоже недалеко ушёл.
