  • Леброн Джеймс о серии с «Оклахомой»: «Мы не можем пренебрегать деталями, если хотим дать себе шанс на победу»
Леброн Джеймс о серии с «Оклахомой»: «Мы не можем пренебрегать деталями, если хотим дать себе шанс на победу»

Леброн Джеймс высоко оценил «Оклахому» и подчеркнул важность деталей.

Перед серией с «Оклахомой» Леброн Джеймс оценил силу соперника и рассказал, за счет чего «Лейкерс» могут рассчитывать на успех в противостоянии с одной из самых доминирующих команд лиги.

«Тандер» – одна из самых сильных команд в истории нашей лиги как в нападении, так и в защите. И у них есть один из самых эффективных игроков в истории лиги, который, вероятно, снова станет MVP. Поэтому мы не можем пренебрегать деталями, если хотим дать себе шанс на победу. Мы не можем игнорировать детали игрового плана.

Остановить все невозможно – они слишком хороши. Но если контролировать то, что в наших силах: не терять мяч, потому что мы знаем, насколько они опасны в перехватах, насколько они цепкие, быстрые и атлетичные, – тогда у нас будет шанс. А большего в плей-офф и не попросишь – шанса бороться и побеждать», – подчеркнул Джеймс.

«Лейкерс» вышли в следующий раунд, обыграв «Хьюстон» в шести матчах, в то время как «Оклахома» в первом раунде разгромила «Финикс» в четырех играх.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Mind the Game
9 комментариев
В первый раз в жизни буду болеть за Лейкерс и за Леброна. Удивительно конечно
Ответ Insamo217
Такие же чувства))
Любой должен быть за Лейкерс
Даже маленькие фанаты ГСВ?
Любой
Мне кажется в этой серии все за ЛАЛ. Потому что хочется проверить ви мечту
