«Дубай» сделал предложение Вассилису Спанулису, при этом конкуренцию составляет «Анадолу Эфес»

«Дубай» активен на рынке, руководство предложило контракт Спанулису.

Инсайдер Маттео Андреани сообщает, что «Дубай» остается крайне амбициозным и активным на трансферном рынке после подписания Джеймса Блоссомгейма.

По его информации, руководство уже сделало предложение Вассилису Спанулису, однако конкуренцию в борьбе за тренера составляет «Анадолу Эфес», также заинтересованный в его услугах.

Кроме того, в клубе высоко оценивают Хавьера Паскуаля, но его переход на данный момент выглядит затруднительным из-за действующего контракта специалиста с «Барселоной».