«Дубай» сделал предложение Вассилису Спанулису, при этом конкуренцию составляет «Анадолу Эфес»
Инсайдер Маттео Андреани сообщает, что «Дубай» остается крайне амбициозным и активным на трансферном рынке после подписания Джеймса Блоссомгейма.
По его информации, руководство уже сделало предложение Вассилису Спанулису, однако конкуренцию в борьбе за тренера составляет «Анадолу Эфес», также заинтересованный в его услугах.
Кроме того, в клубе высоко оценивают Хавьера Паскуаля, но его переход на данный момент выглядит затруднительным из-за действующего контракта специалиста с «Барселоной».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
Видимо Барцокаса не кто не хочет выгонять из Оли, а разговоров ... на этот счёт было... что Вася точно возглавит Оли в ближайшие год-два.... прям 100% процентные "инсайды" выдавали )))
А Секулича на мороз опять?
