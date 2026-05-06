НБА. Второй раунд плей-офф. 24+12 Холмгрена помогли «Оклахоме» обыграть «Лейкерс», «Детройт» справился с «Кливлендом»
6 мая прошли два матча второго раунда плей-офф НБА.
Действующий чемпион «Оклахома» обыграл «Лейкерс» на своей площадке, «Детройт» справился с «Кливлендом» в первых играх серий.
«Детройт» ведет в серии – 1-0.
«Оклахома» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
Загадал желание, чтобы Вселенная на время всей серии против Оклахомы вернула Джеймсу его высший прайм 16-18 года. Пишу высший, ибо черт знает сколько у него этих праймов уже было. Так что… ждем Леброна 73-9 или ЛеТаноса 2018.
P.S. Ребята, не стесняйтесь, загадывайте тоже самое и, может быть, баскетбольные Боги нас услышат))
Против большинства команд они бы вели сейчас очков 5 с такой игрой, но против Оклы нужно гораздо больше. Как минимум, чтобы Ривз вспомнил, что он вообще-то профессиональный баскетболист.
А вот сейчас, ну не будет он так невероятен.
Да и при всём уважении условно Ривз и близко не Кайри. Да и в принципе всё же я назвал там оборону у команды Леброна посильнее, чем сейчас, в том числе из-за игры самого Леброна.
Условно тогда Леброн и ко были аутсайдером, но с шансами, как например Индиана в прошлом году, а сейчас у Леброна и шансов особо и нет. По этому если пройдут сейчас это будет что то невероятное на уровне чемпионства Вашингтона в следующем сезоне.
Ривз вернулся неделю назад, с Хьюстоном ок, там проблемы можно списать на травму, но все равно он был полезен, на набор ритма можно списать и все равно 30 бросков 37 очков
Перед Оклахомой было 4 дня отдыха, плюс он мог вернуться вроде к 3 игре против Хьюстона, то есть он тренировался с контактом и большой нагрузкой уже давно, а не просто мячик бросал как щас Дончич
Но ладно, Ривз фигни не творил, дичь не бросал, не думаю, что всю серию провалит, шанс реабилитироваться и забрать игру есть, если не свип эта серия успешная, сезон в любом случае успешный