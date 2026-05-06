  • НБА. Второй раунд плей-офф. 24+12 Холмгрена помогли «Оклахоме» обыграть «Лейкерс», «Детройт» справился с «Кливлендом»
НБА. Второй раунд плей-офф. 24+12 Холмгрена помогли «Оклахоме» обыграть «Лейкерс», «Детройт» справился с «Кливлендом»

6 мая прошли два матча второго раунда плей-офф НБА.

Действующий чемпион «Оклахома» обыграл «Лейкерс» на своей площадке, «Детройт» справился с «Кливлендом» в первых играх серий.

«Детройт» ведет в серии – 1-0.

«Оклахома» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Сидел я значит поздним вечером на заднем дворе дома в компании нескольких бутылочек Старого Мельника, размышляя о том, способен ли 41-летний “Старый Мельник” из Лейкерс, окруженный списанными ролевиками и без Дончича, пройти действующих чемпионов и лучшую в данный момент команду НБА. Допивая последнюю бутылку и расстроенный тем, что в голову не пришли никакие разумные варианты для свершения данного чуда, решил было потихоньку сворачиваться. Внезапно бросив взгляд на ночное небо и увидев падающую звезду, подумал “а вдруг”…

Загадал желание, чтобы Вселенная на время всей серии против Оклахомы вернула Джеймсу его высший прайм 16-18 года. Пишу высший, ибо черт знает сколько у него этих праймов уже было. Так что… ждем Леброна 73-9 или ЛеТаноса 2018.

P.S. Ребята, не стесняйтесь, загадывайте тоже самое и, может быть, баскетбольные Боги нас услышат))
Увидел падающий (сбитый) дрон и загадал желание, чтобы утром не отключали интернет и была возможность посмотреть баскетбол.
Комментарий удален пользователем
ЛАЛ очень круто играют на самом деле, приличная защита, высоко встречают бх, грамотно меняются, отдают дугу самым слабым шутерам соперника.

Против большинства команд они бы вели сейчас очков 5 с такой игрой, но против Оклы нужно гораздо больше. Как минимум, чтобы Ривз вспомнил, что он вообще-то профессиональный баскетболист.
Ривзу нельзя давать большие доллары. заваливает второй пле офф подряд=( 15-20 лямов и то за глаза с такой игрой)) нужно искать другие варианты или просто отпускать его
Все таки какая же Окла крутейшая команда. В ней есть абсолютно все и при этом в большом количестве. Топ защита, элитные персональщики, римпротектор из топ3 на DPOY, движение мяча, угроза с трехочковой от кучи игроков, включая центра и при всем при этом у них МВП, который закрывает даже такую, казалось бы, рудиментарную нишу в наше время, как средние броски. И это я еще молчу о имбу на менеджменте, у которого бочка пиков в запасе. Это страшная организация в настоящее время
Это НБА2к в реальной жизни)
По скилам и классу да. Но скучная она, там особо нет крутых и харизматичных игроков. Один ШГА да, мвп, круто играет. Не вызывает она как-то в этом плане симпатии, пресная команда.
Да камон, охладите траханье, как говорил классик. Нет Пончича, Ривс только после травмы, ЛеБрон тащит как может vs чемпион, победитель регулярки и самая сбалансированная команда НБА прямо сейчас. Не надо завышать ожидания. То, что они прошли Рокетс, уже молодцы. Большего от них ждать как-то не очень честно даже
От них никто и не ждет
👍👍👍
Ой, ШГА кловун такой))) Столько возмущений сразу после того как ему не свистнули два раза его типичные "фолы")) Там вся Оклахома на ушах))
Ривз руинит очень приличную игру для Лейкерс.
Не, ну глубина Оклы это беззаконие, причём ладно бы это просто были игроки, способные следовать установкам, так они все ещё и сами могут креативить
Глубину Оклахомы отмечает еще и тот факт, что Джейлен Уильямс не играет и это вообще никаких не влияет на котировки букмекеров и прогнозы экспертов
И это ещё при том, что Маккейну вообще мало минут давали в серии с Санз, практически ничего. А он ещё тот снайпер то. Кажись, что в этом году, как бы кто не старался - Окла настроена серьезно на всех
Просто, За Деда! Победить эту Оклахому в таком возрасте, будет его величайшим достижением. Это будет спортивное чудо о котором потом будут рассказывать годами, это будет почти что на уровне чемпионства Мавс в 2011 году. Но я не знаю, что должно случиться, чтобы мечта стала явью. Хотя нет, знаю. Обычно я сторонник честного баскетбола, но у всех правил бывают исключения. Давай Лысый Кардинал, я не знаю читаешь ли ты спорц, но я знаю что ты любишь рейтинги и я знаю, что ты знаешь, что Дедуля, бьющийся с Оклахомой на равных даст тебе небесные рейтинги, выпускай полосатых. #MakeLebronConferenceFinalistAgain #ЛеФиналКонференции
А обыграть 73-9 в финале с 1-3 это не величайшее чудо?)))
Да дам не особо чудо. Леброн был невероятно хорош по всем статистическим показателям.
А вот сейчас, ну не будет он так невероятен.
Да и при всём уважении условно Ривз и близко не Кайри. Да и в принципе всё же я назвал там оборону у команды Леброна посильнее, чем сейчас, в том числе из-за игры самого Леброна.
Условно тогда Леброн и ко были аутсайдером, но с шансами, как например Индиана в прошлом году, а сейчас у Леброна и шансов особо и нет. По этому если пройдут сейчас это будет что то невероятное на уровне чемпионства Вашингтона в следующем сезоне.
Кливленд на 23 передачи 20 потерь, они там незамерзайкой проход Торонто праздновали?
Вроде Лейкерс все делает правильно в обороне, в атаке Леброн грамотно разыгрывает и набирает сам, но Ривз..... 1 из 11.....
Он просто с травмой))
Пусть н***й идет со своей травмой
Ривз вернулся неделю назад, с Хьюстоном ок, там проблемы можно списать на травму, но все равно он был полезен, на набор ритма можно списать и все равно 30 бросков 37 очков
Перед Оклахомой было 4 дня отдыха, плюс он мог вернуться вроде к 3 игре против Хьюстона, то есть он тренировался с контактом и большой нагрузкой уже давно, а не просто мячик бросал как щас Дончич

Но ладно, Ривз фигни не творил, дичь не бросал, не думаю, что всю серию провалит, шанс реабилитироваться и забрать игру есть, если не свип эта серия успешная, сезон в любом случае успешный
